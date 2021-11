Amedorf

Wo im Sommer noch gebadet wurde, sieht man dieser Tage den blanken Seegrund des Franzsees. Laub bedeckt die Flächen, auf denen die Teichmuscheln siedelten, einige Meter weiter gibt es eine Rutsche. Sie endet weit oberhalb der Wasserfläche. „Genutzt werden konnte dies das letzte Mal glaube ich vor rund drei Jahren. Seitdem ist der Wasserstand einfach zu niedrig“, sagt Gianni Hilliger, Mitglied der Franzsee Initiative.

Lesen Sie mehr: Erfrischender Auftakt – Franzseebad startet in die Saison

Zum Ortstermin hat er gemeinsam mit Norman Kühn einen Zollstock auf dem Seegrund platziert. Der reicht knapp, um zu zeigen, wo der Pegelstand eigentlich sein sollte. „Es sind ziemlich genau zwei Meter, die uns aktuell fehlen“, sagt Kühn. Für den See ist das ein neuer Rekordtiefstand, seitdem der Wasserpegel 2019 erstmals bedenklich gesunken war. 7000 Kubikmeter Wasser fehlten damals – aktuell ist es beinahe die doppelte Menge, schätzen die Verantwortlichen.

Gute zwei Meter Wasser fehlen aktuell im Franzsee. Quelle: Mirko Bartels

„Weniger kann es nicht werden“

Dabei habe es im Februar 2020 noch deutlich besser ausgesehen. „Da reichte das Wasser bis zum Einstieg an der Spundwand“, sagt Kühn. Der aktuell verbliebene Rest in der Mitte des Naturbadesees befinde sich wahrscheinlich auf Grundwasserniveau, sind sich die Männer einig. „Weniger kann es nun wohl nicht mehr werden“, mutmaßt Hilliger. Hoffen können die Aktiven dieser Tage für die nächste Saison nur auf jede Menge Regen, und eventuell Schmelzwasser aus dem nächsten Winter. „Das allein wird aber auch in der Zukunft nicht ausreichen, um den Franzsee in seiner bekannten Form zu erhalten“, sagt Kühn. Die Initiative fordert nun die Politik auf, bei der Entwicklung eines Masterplans mitzuhelfen.

Komplexe Ursache

Gespeist wird der See eigentlich mit Moorwasser aus den Bereichen Welze und Evensen. Das gelangt über ein Grabensystem in den Amedorfer Natursee und fließt von dort aus weiter in die Leine. Der Verein pumpt, wenn notwendig, in den Sommermonaten zusätzlich eine gewisse Menge Wasser in den See. „Das würde aber in der aktuellen Situation auch nichts mehr bringen“, sagt Hilliger. Gerade auf dem letzten Stück bliebe der Graben trotz regelmäßiger Instandhaltung in den vergangenen Jahren immer wieder trocken. „Wir sind quasi die letzten in einer langen Kette von Nutzern“, sagt Kühn. Er habe bereits gemeinsam mit anderen Aktiven von Hand die Zuläufe vertieft. Zusätzliche Wehranlagen sollten dann den erneuten Abfluss verhindern. Nachhaltigen Erfolg hätten die zusätzlichen Aufwände nicht gebracht.

Norman Kühn (links) und Gianni Hilliger stehen am trockenen Zufluss in den Franzsee. Quelle: Mirko Bartels

Schluckt ein Teich das Wasser?

Geänderte Entnahmegewohnheiten der Anrainer und eine zu hohe Wasserentnahme in der direkten Nachbarschaft könnten verantwortlich für den aktuellen Wassermangel sein, mutmaßen die Vereinsaktiven. Bestätigt wird das vom Mandelsloher Ortsbürgermeister Günter Hahn. Nutzer von nahe gelegenen Teichen an der Amedorfer Straße hätten im Sommer mehr Wasser aufgestaut, als ihnen erlaubt war. „Das hat sich bei einem Ortstermin mit Vertretern der Region Hannover gezeigt“, sagt Hahn.

Weil die Nutzer mehrerer Teiche in der Nähe des Franzsee-Bades zu viel aufgestaut haben, soll das Wasser im Naturbad fehlen. Die Teiche liegen allerdings aktuell ebenfalls beinahe trocken. Quelle: Mirko Bartels

Hahn ist selbst Mitglied beim neu gegründeten Wasserentnahmemanagements der Region. „Ich habe bereits einen entsprechenden Bedarf für den Franzsee angemeldet“, sagt er. Ihm geht es ebenso wie den rund 500 Vereinsaktiven nicht nur um den reinen Badespaß. Der See ist Biotop, Naherholungsmöglichkeit und Veranstaltungsort für viele Anwohner – ob das alles auch ohne einen ordentlichen See weitergehen würde, bliebe fraglich. „Wie genau das Problem gelöst werden kann, muss noch geklärt werden. Eine Möglichkeit wäre es wohl, Wasser aus der Leine in das Grabensystem einzuleiten und damit die Versorgung des Franzsees zu sichern“, sagt Hahn.

Von Mirko Bartels