Neustadt

Allerhand Neues haben die Mitglieder des Modelleisenbahnclubs Neustadt ihren Gästen zur Jahresausstellung am zweiten Oktoberwochenende zu zeigen. Neuerdings haben sie die Fassade des Vereinssitzes an der Siemensstraße optisch an ihr Hobby anpassen lassen.

Gebäude erinnert an Regio-Doppelstock-Waggon

Die Graffiti-Sprayer Lisa Gällard und Leon Rabe verzierten die bislang triste, graue Front mit dem Motiv eines Regio-Doppelstock-Waggons. In Rot und Weiß präsentiert sich das Vereinsgebäude nun, Türen und Fenster sind harmonisch in das Kunstwerk integriert – und wo es nicht genug Aussichtsfläche gab, haben die Künstler einfach mit der Sprühdose welche hinzugefügt.

Der Waggon ist erst der Anfang bei der Neugestaltung des Clubhauses der Modellbauer – auch für weitere Zugteile ist noch Platz an der Fassade. Quelle: Privat

Der Schriftzug „ Neustadt am Rübenberge Express“ ist ein weiterer Hinweis auf das, was Besucher hinter der Eingangstür erwartet. Den Kontakt zu den jungen Künstlern habe der Verein während der Präsentation der Galerie am Bahnhof hergestellt, sagt Sprecher Dietmar Fenske. „Unser Kassenwart Uwe Oertelt hat die Gelegenheit genutzt, den Graffiti-Sprayern seine Idee zur Verschönerung des Vereinssitzes vorzustellen“, sagt Fenske. Später sollen neben dem Waggon eine Lokomotive und noch weitere Motive rund um das Thema Eisenbahn folgen.

Ausstellung zeigt technischen Fortschritt

Alle Neustädter können die neue Front bei der Jahresausstellung am Wochenende, 12. und 13. Oktober, bewundern. Am Sonnabend wird um 10.30 Uhr auch eine originalgetreu beschriftete S-Bahn in den Vereinsräumen an der Siemensstraße präsentiert und offiziell der Vereinsjugend übergeben. Die Ausstellung soll ganz im Zeichen des technischen Fortschritts stehen: 3-D-Drucker werden vorgeführt und Neuerungen auf den Anlagen vorgestellt. Partnervereine haben sich angekündigt, um auch Modell-Autos, -Schiffe und -Flugzeuge zu präsentieren.

Die Jahresausstellung öffnet am Sonnabend, 12., und Sonntag, 13. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder 1,50 Euro Eintritt. Menschen unter 1,20 Meter müssen kein Geld ausgeben. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Modelleisenbahnclubs unter www.mec-neustadt.de oder unter Telefon (0152) 51903293.

Von Mirko Bartels