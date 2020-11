Bordenau

Mit einem dumpfen Knall detonierte das Fundstück im Waldboden: Fachleute haben am Freitagmittag im Wald bei Bordenau eine Granate gesprengt. Das Fundstück stammt vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sei zu stark verrostet gewesen, um es abzutransportieren, hieß es. Deshalb entschied sich der Kampfmittelbeseitigungsdienst für die Sprengung vor Ort.

Pilzsammler finden den Blindgänger

Pilzsammler aus Bordenau hatten den Blindgänger in dem Waldstück südlich der Ortslage gefunden, rund 250 Meter abseits des Horster Wegs. Die Spezialisten nahmen das Fundstück in Augenschein, identifizierten es als 8,8-Zentimeter-Flak-Granate aus dem Zweiten Weltkrieg, die aber unter der feuchten Umgebung schon deutlich gelitten hatte. Sie entschieden sich für die Sprengung vor Ort. Die Polizei sperrte das Waldstück großräumig ab, die Feuerwehren aus Bordenau und Neustadt hielten sich in angemessenem Sicherheitsabstand bereit für den Fall, das Löscharbeiten nötig würden.

Anzeige

Einsatz im Wald: Feuerwehr und Polizei unterstützen die Kampfmittelbeseitigung. Quelle: Florian Hake

Sprengung verläuft nach Plan

Um 13.20 Uhr zündete der Sprengmeister den an der Granate ausgelegten Sprengsatz per Funk. Die Aktion gelang nach Plan und ohne Schwierigkeiten, sodass die Einsatzkräfte kurz darauf wieder abrücken konnten. „Das hat ganz schön heftig geknallt“, berichtet Alexander Benne, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes anschließend.

Polizeibeamte besprechen am Horster Weg, welches Gebiet abgesperrt werden soll. Quelle: Florian Hake

Zuletzt war im Mai 2018 eine Flak-Granate in Bordenauer Boden gefunden worden, damals bei Bauarbeiten Am Dorfteich, nahe dem Sportplatz. Diese konnte damals gesichert und abtransportiert werden. In der Nähe soll im Zweiten Weltkrieg eine Flak-Station gestanden haben.

Landesforsten lassen Fundstelle im Grinderwald sichern

Am anderen Ende des Stadtgebiets, im Grinderwald, haben zuletzt die Landesforsten Spezialisten beauftragt, nach Munitionsresten zu suchen. Revierförster Jörg Brüning war im April bei Waldarbeiten auf Munitionsreste gestoßen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte seinen Fund als Patronenmagazin identifiziert, wie es für Flugzeuggeschütze verwendet wird. Nach Zeitzeugenaussagen sollen am Ende des Zweiten Weltkrieges Vorräte vom Luftwaffendepot Diepholz dorthin ausgelagert worden sein, wie Brüning herausgefunden hat.

Räumfirma findet viel Schrott im Waldboden

Die Fachleute untersuchen den Waldboden mit der Sonde, Revierförster Jörg Brüning sieht zu. Quelle: Landesforsten

Seit dem 19. Oktober hat eine Räumfirma nun das Gelände nahe der Fundstelle sondiert, und auch drei vermutliche Bombenkrater im Wald mit Metallsonden untersucht. Neben etwa einer Tonne Metallschrott haben die Fachleute dabei bislang lediglich drei Patronen potenziell gefährlicher Zweizentimeter-Munition und etwa 50 Patronen alter Gewehrmunition gefunden. „Die Belastung der untersuchten Fläche ist gering“, sagt Leonhard Teschner vom Ingenieurbüro Döring, der die Arbeit der Räumfirma im Auftrag der Landesforsten überwacht. „Wir sind deshalb bereits nach drei Wochen fast fertig, obwohl die Suchdauer ursprünglich auf sechs Wochen angesetzt war.“

Warnung an Spaziergänger

Alle Fundobjekte wurden entfernt. Die Landesforsten erinnern daran, dass gerade der Fund alter Munition, die oft stark korrodiert ist, sehr gefährlich sein kann. Sie rät daher zu Vorsicht. „ Munitionsreste sollen nicht angefasst oder gar irgendwie gesäubert werden. Stattdessen sollte der Fundort markiert und die Polizei benachrichtigt werden“, mahnt Ralf Kremeike von der Betriebsleitung der Landesforsten in Braunschweig, der bereits viele Kampfmittelräumungen veranlasst hat.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze und Florian Hake