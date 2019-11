Neustadt

Kostenlose Probestunden im Tanzen gibt es am Sonnabend, 9. November, ab 18 Uhr in der Tanzschule Kressler, Marktstraße 26-27. „Wir machen Neustadt Beine“, heißt das Motto. Los geht es um 18 Uhr mit einem Line-Dance-Workshop, ab 19.15 Uhr schließen sich Paartanz-Crashkurse an, bei denen jeder ohne Anmeldung mitmachen kann. Parallel läuft eine Tanzparty, und in der Penthouse-Bar gibt es die passenden Getränke.

Von Kathrin Götze