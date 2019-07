Neustadt

Muss ich hier warten oder habe ich Vorfahrt? Bisher haben sich diese Frage offenkundig einige Verkehrsteilnehmer gestellt, wenn sie über die Leinstraße stadteinwärts fahrend an der Einmündung zur Straße Am Walle ankamen. Zur dortigen Vorfahrtsregelung hat es in den vergangenen Jahren diverse Anfragen bei der Stadtverwaltung gegeben. Daher hat die Stadt Neustadt die dortige Beschilderung jetzt optimiert und für alle Verkehrsteilnehmer eindeutiger gestaltet.

Stadt lässt eindeutige Schilder aufstellen

Verkehrskoordinator Benjamin Gleue erklärt: „Das wichtigste vorweg: Die Vorfahrtsregelung hat sich nicht geändert. Wer auf der Leinstraße fährt, hat weiterhin Vorfahrt. Wer aus der Straße Am Walle kommt, muss warten. An der Einmündung gilt kein Rechts-vor-Links.“ Allerdings ist die Regelung ab sofort für aus Richtung Norden kommende Verkehrsteilnehmer besser und sofort erkennbar. Dafür wurde kurz vor der Einmündung in die Straße Am Walle das Verkehrszeichen „ Vorfahrt“ angebracht. Das Schild zeigt dem die Straße nutzenden Verkehrsteilnehmer an, dass er an der nächsten Kreuzung oder Einmündung Vorfahrt hat.

Auch die Beschilderung in der Straße Am Walle wurde in diesem Zuge optimiert. Zum einen ist ein größeres „ Vorfahrt achten“-Schild an der Einmündung zur Leinstraße angebracht worden, zum anderen ist das bisher direkt an der Einmündung aufgestellte Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter Bereich“ um circa 50 Meter zurückgesetzt worden und befindet sich nun auf Höhe der Postfiliale. Gleue sagt: „Dieser Schritt war aus formalen Gründen Voraussetzung dafür, das Vorfahrt-Schild an der Leinstraße realisieren zu dürfen. Das Schild Verkehrsberuhigter Bereich am bisherigen Standort war für in die Straße Am Walle einbiegende Fahrzeuge nicht gut zu sehen.“

Von Marleen Gaida