Es ist kein wirklich neues Baugebiet: 17 Häuser stehen entlang der Straße Am Golfpark in Mardorf, einige davon schon fast zehn Jahre. Wer dort bei schlechtem Wetter einen Besuch plant, sollte Gummistiefel einpacken. Große Wasserflächen machen es an manchem Grundstück fast unmöglich, das Haus zu erreichen. Eine befestigte Straße gibt es nicht – die ist der Verkäufer des Areals, Landwirt Hartmut Niemeyer, den Häuslebauern bislang schuldig geblieben.

„Wir wohnen bereits seit fünf Jahren in unserem Haus. Als wir das Grundstück erworben haben, hieß es, die Straße kommt, wenn 70 Prozent des Gebietes bebaut sind“, sagt Manfred Rös. Insgesamt umfasst das Baugebiet etwa 17.500 Quadratmeter, nur noch rund 3600 Quadratmeter sind unbebaut, die 70-Prozent-Marke ist damit überschritten. Die Vermarktung hatte die Volksbank Neustadt übernommen. „Das ging nach meiner Erinnerung damals recht flott vonstatten“, sagt Leiter Frank Hahn.

Die Anlieger sind unzufrieden

„Vom Verkäufer haben wir in Sachen Straße nichts mehr gehört“, sagt Rös. Auch auf entsprechende Nachfragen der Anwohner seien keine oder nur ausweichende Antworten gekommen. In den Jahren habe auch schon mal ein Keller unter Wasser gestanden. „Manche Anwohner haben ihre Kinder sogar mit einem Paddelboot in den Pfützen spielen lassen.“ Insgesamt herrsche bei den Anliegern eine große Unzufriedenheit aufgrund der Situation, sagt Rös.

Eine Erklärung für die langjährige Verzögerung des Straßenausbaus kann Mardorfs Ortsbürgermeister Hubert Paschke geben: Der Bauträger habe erst noch eine Änderung im Bebauungsplan für das angrenzende Gewerbegebiet abwarten wollen. Die sei Ende 2019 bewilligt worden, einem Straßenausbau stünde nun nichts mehr im Wege. Bauträger Niemeyer bestätigte dies. Man habe nun auch die letzten Grundstücke verkauft und bereite zeitnah die Ausschreibung für den Straßenausbau vor. „Wir hoffen, zum Ende des Jahres ein Unternehmen für die Durchführung gewinnen zu können und dann auch den Ausbau zu starten“, sagt Niemeyer.

