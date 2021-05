Neustadt

In der Kernstadt findet in der kommenden Woche eine größere Verkehrszählung statt. An insgesamt 20 Standorten entlang der Hauptverkehrsstraßen werden durch Videotechnik und Radarmessgeräte vorbeifahrende Fahrzeuge erfasst. Zusätzlich mist ein Kamerasystem die Kennzeichen, um die genauen Wege der Fahrzeuge nachvollziehen zu können. Diese werden, so die Stadtverwaltung, verschlüsselt, „so dass der Datenschutz gewährleistet ist“, erklärt der städtische Verkehrsbeauftragte Benjamin Gleue.

Die Zählung ist für eine ganze Reihe anstehender Verkehrsprojekte, wie etwa der Umbau des Bahnübergangs Poggenhagen nötig. „Die ermittelten Daten dienen als Grundlage zur Erstellung eines Verkehrsmodells und sind wichtiger Bestandteil für die Fortschreibung des städtischen Verkehrsentwicklungsplans“, so Gleue. Die letzte Messung hatte vor beinahe einem Jahrzehnt stattgefunden. Diese Zahlen sind möglicherweise nicht mehr repräsentativ.

Kritik am Zeitpunkt

Aus den Reihen der Ratspolitik hatte es im Vorfeld Kritik an dem Zeitpunkt der offenbar wichtigen Messung gegeben. „Wie geht das, wo doch noch die Ausgangssperre gilt und der Verkehr überhaupt durch die Pandemie beeinflusst ist?“, bemerkte SPD-Ratsherr Josef Ehlert skeptisch. Es gebe Methoden, diese Faktoren bei der Auswertung zu berücksichtigen, erklärte Sebastian Fleischer vom Fachdienst Tiefbau. Eine Antwort, die FDP-Ratsherr Thomas Iseke nicht zufriedenstellte. „Warum können wir das nicht schieben. Das ergibt doch keine aussagekräftigen Zahlen“, kritisierte er das Vorhaben.

Die Verwaltung insistiert jedoch darauf, die Zählung wie geplant durchzuführen. „Wir brauchen das als Grundlage für viele Projekte wie das Innenstadtentwicklungskonzept. Wir müssen uns da jetzt bewegen“, begründet Jörg Homeier, der Fachbereichsleiter Infrastruktur der Stadt, den Entschluss.

Aus den Daten erhofft man sich unter anderem Rückschlüsse über die Hauptverkehrsströme. Wie viele Pendler fahren nach Neustadt? Wie stark ist der reine Durchgangsverkehr? Wie viele Menschen fahren nur kurze Strecken? Diese Fragen soll die Zählung beantworten.

