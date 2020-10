Nienburg/Neustadt

Der regionale Internetanbieter Northern Access aus Liebenau ( Landkreis Nienburg) firmiert künftig unter dem Dach der börsennotierten Deutschen Beteiligungs AG ( DBAG). Die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main investiert 22,7 Millionen Euro in das Unternehmen, das auch Teile von Neustadt mit Internet versorgt.

Northern Access befindet sich hier seit einigen Monaten in einem Anbieterwettstreit mit den Stadtwerken Neustadt. Beide sind dabei, das Glasfasernetz für schnelles Internet vor allem auf den Ortschaften voranzutreiben – ein kostenintensives Unterfangen. Nach Auskunft von Northern-Access-Mitgründer Torsten Voigts habe man dafür bereits seit Längerem nach einem Investor gesucht. „Durch die steigende Anzahl an Kunden wurde es erforderlich, einen starken Partner ins Boot zu holen, der das Unternehmen nicht nur finanziell unterstützt, sondern auch durch Know-how und Ressourcen voranbringt“, sagt Voigts.

Für Kunden vor Ort bedeute die Übernahme keine Veränderung, so Voigts. Er selbst bleibt Geschäftsführer. Die strategischen Entscheidungen dürften künftig allerdings an anderer Stelle getroffen werden. Das definierte Ziel der DBAG ist, die Anzahl an Glasfaserkunden bis Ende 2021 um 40 Prozent zu steigern. Vorerst soll das in den bereits von Northern Access belieferten Bereichen geschehen. Das reicht derzeit von Diepholz im Westen bis Neustadt im Osten sowie von Hoya im Norden bis Petershagen im Süden.

Northern-Access-Mitgründer Torsten Voigts bleibt Geschäftsführer. Eigentümer ist künftig die Deutsche Giga Access GmbH, eine Holding unter dem Mantel der Deutschen Beteiligungs AG. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Teil der Deutschen Giga Access GmbH

Organisatorisch gehört Northern Access mit seinen 30 Mitarbeitern künftig zu der Deutschen Giga Access GmbH. Die ist wiederum eine Dachgesellschaft im Portfolio der DBAG mit dem Schwerpunkt Glasfaserausbau. Nach Northern Access sollen dort perspektivisch weitere regionale Anbieter aufgekauft werden. „Ziel ist es, die Konsolidierung des stark fragmentierten Marktes für Internet-Service-Anbieter in Deutschland mitzugestalten und durch Zukauf anderer regionaler Anbieter einen Marktteilnehmer mit relevanter Bedeutung aufzubauen“, heißt es dazu auf der Website der DBAG.

In Hannover hatte die DBAG bereits 2018 rund 17 Millionen Euro in die BTV Multimedia AG investiert, einen Anbieter von Komponenten zum Bau von Kabel- und Glasfasernetzen. Das strategische Ziel der Deutschen Giga Access sei der „Aufbau eines Marktteilnehmers mit relevanter Bedeutung“. Diese Ausgangslage erinnert an die Entwicklung des größten Anbieters in dem Bereich, der Deutschen Glasfaser. Die DBAG hat bereits von 2013 bis 2019 mit ihrer Beteiligung an den Firmen inexio und DNS:Net in den Glasfaserausbau investiert. Der Verkauf seiner inexio-Beteiligung 2019 brachte der DBAG einen Erlös, der siebenmal so groß war wie der Kaufpreis. Im Mai 2020 fusionierte inexio mit der Deutschen Glasfaser.

