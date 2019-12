Hannover/Neustadt

Nach dem Tod von 1260 Ferkeln in einem Zuchtstall in Mardorf fordert die agrarpolitische Sprecherin der Grünen im niedersächsischen Landtag, Miriam Staudte, verbindliche Sicherheitsmechanismen in den Ställen. „Es muss bereits bei der Genehmigung ein Verantwortlicher benannt werden, der im Notfall einspringt“, sagte Staudte am Donnerstag. Sie fordert außerdem technische Hilfsmittel zur Kontrolle der lebenswichtigen Systeme und des Brandschutzes sowie eine engere Begleitung durch die Veterinärämter.

Die Regionsfraktion der Grünen will bereits am Freitag eine Anfrage an die Regionsverwaltung auf den Weg bringen. In dem Fragenkatalog soll es um den Mardorfer Fall und die Massentierhaltung in der Region grundsätzlich gehen, kündigt Ulrich Schmersow, umweltpolitischer Sprecher der Grünen in der Regionsversammlung, an. „Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir mehr Tierwohl sicherstellen können“, sagt Schmersow.

Alarmsystem keine Pflicht

Vorgeschrieben ist nach Auskunft der Region Hannover unter anderem ein Warnsystem, das den Ausfall der Lüftung meldet. Die Funktion der Futter- und Wasserversorgung ist mindestens einmal täglich zu prüfen und sicherzustellen. „Ein Alarmsystem ist hier nicht gesetzlich vorgeschrieben, da es sich nicht um einen Notfall handelt“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt.

Bauer fiel aus

In dem Mardorfer Mastbetrieb ist ein Großteil der Tiere möglicherweise qualvoll verhungert und verdurstet. Der Landwirt aus Eilvese litt offenbar unter psychischen Problemen, war nicht mehr in der Lage die Tiere zu versorgen. „Früher gab es eine soziale Kontrolle auf dem Land, die aber bei den mitunter hermetisch geschlossenen Ställen abseits der Orte nicht mehr greift“, so Staudte. Der Schweinestall in Mardorf liegt zwar in Sichtweite, aber doch deutlich abseits der Wohnbebauung, gegenüber einer Biogasanlage. Das Sterben der Tiere blieb offenbar mehrere Tage unbemerkt.

Die Vorsitzende der CDU Neustadt, Silvia Luft, warnt davor, aus dem Fall ein grundsätzliches Versagen der Landwirtschaft abzuleiten. „Das Versagen Einzelner kann aus meiner Sicht nicht zu einer generellen Überlegung von mehr Überwachung führen“, so Luft. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) äußerte am Mittwoch ihre Befürchtung, das Schweinesterben in Mardorf könne Tierhalter insgesamt in Verruf bringen. „Wenn man anständig nach seinen Tieren schaut, muss es auffallen, wenn eine solche Anlage ausfällt“, sagte Klöckner.

