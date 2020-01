Neustadt

Sie wollen, dass der Klimaschutz in der Stadt ernst genommen wird. Das unterfüttert Neustadts Grüne/Linke-Ratsfraktion mit einer Reihe von Anträgen zum Haushalt. In neuen Baugebieten in den Dörfern sollen künftig 30 Prozent, in der Kernstadt 50 Prozent aller neuen Häuser nach dem Energiestandard KfW 40 gebaut werden – das bedeutet, sie benötigen dann 60 Prozent weniger Energie als Häuser, die nach gesetzlichem Standard gebaut sind.

Solarstrom und Baumschutz gehören zu den Wünschen

Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern sollten in Neustadt künftig selbstverständlich sein, sagt Fraktionssprecher Manfred Lindenmann. Nach dem Willen der Fraktion soll die Stadt dort mit gutem Beispiel vorangehen, viele städtische Gebäude sind noch nicht bestückt. Mit einem Biodiversitätskonzept soll die Stadt Ideen entwickeln, um Artenschutz, insbesondere Insektenschutz zu unterstützen und das Ortsbild prägende Bäume zu schützen – zumindest bei Bäumen im städtischen Besitz sollte das gewährleistet sein, sagt Lindenmann.

Klimaschutzmanager soll eingestellt werden

Im Einzelnen hat die Fraktion acht Anträge zum Haushalt formuliert: Die Stelle des Klimaschutzmanagers soll mit angemessener Besoldung ausgeschrieben werden – das war auch schon mit den Partnern in der Mehrheitsgruppe im Rat abgesprochen: Die Grüne/Linke-Fraktion arbeitet dort seit Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Dominic Herbst mit CDU und UWG in einer so genannten Kooperation zusammen.

Kooperation mit Landwirten für Blühflächen

Weiterhin fordern die Grünen, dass die Stadt in Zusammenarbeit mit Landwirten artenreiche Blühflächen herstellen lässt. Auch die Kooperation des Wasserverbands Garbsen-Neustadt mit Landwirten zur Senkung des Nitratgehalts sollte die Stadt unterstützen, finden die Grünen. Geld, das von den 100.000 Euro für den Klimaschutz aus dem vergangenen Jahr nicht ausgegeben worden ist, soll in den neuen Haushalt übertragen werden.

Stadt soll Lastenräder kaufen und verleihen

Das Geld zum Ausbau des Rad- und Fußwegenetzes will die Fraktion aufgestockt sehen. Überdies möchte sie, dass die Stadt drei Lastenfahrräder anschafft, die sich die Bürger ausleihen können, wie es der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club ( ADFC) mit seinen „Hannah“-Elektro-Lastenrädern vormacht. In der Marktstraße sollen weitere Fahrradständer aufgestellt werden.

Auch das Jugendhaus, das seit dem Beschluss der Schließung des Standorts am Großen Weg vor einigen Jahren nicht mehr saniert worden ist, soll Geld bekommen, um einige Anschaffungen zu tätigen. Dazu gehören nach Auskunft von Stadtsprecherin Kathrin Kühling Werk- und Verbrauchsmaterialien sowie ein neuer Server für jugendschutzgerechtes W-LAN.Es ist geplant, das Haus am Großen Weg aufzugeben, die städtischen Grundstücke zwischen Theresen- und Nicolaitorstraße zu verkaufen und als Wohngebiet zu entwickeln, sobald die Stadtverwaltung in das neue Rathaus einziehen kann.

Die Kooperationspartner hätten signalisiert, Klimaschutz-Bestrebungen der Grünen unterstützen zu wollen, sagt Lindenmann. Allerdings habe man die Anträge noch nicht im einzelnen mit ihnen besprochen. Aktuell ist das Thema Klimaschutz in aller Munde – eine gute Gelegenheit für die Grünen, ihre Themen in der politischen Debatte nach vorn zu bringen und Verbesserungen zu erreichen.

Von Kathrin Götze