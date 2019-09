Neustadt

Was können Neustadt und die Region Hannover für mehr Klimaschutz tun? Diese Frage rücken die Neustädter Grünen mit ihrer öffentlichen Veranstaltung „Wege aus der Klimakrise finden – auch vor Ort“ am Mittwoch, 18. September, ab 19.30 Uhr im Ratskeller, Marktstraße 4, in den Blickpunkt.

Chef der Klimaschutzagentur hält Vortrag

Städten komme eine besondere Verantwortung zu, meinen die Grünen. Diese können etwa auf klimaneutrales Bauen und umweltfreundliche Mobilität setzen. Was muss sich in Neustadt ändern, um die Klimabilanz zu verbessern? Wie kann man Folgen der Klimaerwärmung abmildern? Diesen und anderen Fragen widmet sich der Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover, Udo Sahling, in einem Vortrag mit anschließender Diskussion. Ergänzend spricht der Grünen-Ratsherr Godehard Kass aktuelle Themen aus Neustädter Sicht an.

Grüne machen mit beim Klimastreik

Die Grünen werden sich außerdem am weltweiten Klimastreiktag am Freitag, 20. September, beteiligen, zu dem die Initiative Fridays for Future auch nach Hannover einlädt. Der Sternmarsch beginnt um 12.30 Uhr. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an info@gruene-nrue.de anmelden.

Mehr aktuelle Meldungen aus Neustadt finden Siehier.

Von Kathrin Götze