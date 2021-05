Neustadt

Mit insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten für Rat der Stadt und Ortsräte treten Neustadts Grüne zur Kommunalwahl im September an. Vorstandssprecherin Marie Zoey Wolters und ihr Kollege Charly Schatz-Wanek freuen sich über eine gute Mischung aus „alten Hasen“ und neuen Mitgliedern, die gestalten wollen. Auch Frauen und jüngere Mitglieder seien gut vertreten. Das spreche dafür, auch thematisch frische Akzente zu setzen.

Klima- und Umweltschutz spielten nach wie vor eine herausragende Rolle. Abwarten sei keine Option mehr, sagt der amtierende Fraktionssprecher Manfred Lindenmann. Das habe auch das jüngste Urteil des Bundesverfassungsgerichts gezeigt, wonach das Bundes-Klimaschutzgesetz zu kurz greife. Dass sich die Grünen mit ihrer Forderung nach einer neuen Klimaschutzmanagerin durchgesetzt haben, zeige aber auch, dass auf kommunaler Ebene Veränderungen möglich sind. Wendy Pfeil hat dieses Amt bei der Stadt Neustadt seit dem 1. April inne.

Schulsozialarbeiterin führt Liste 1 an

Lindenmann tritt erneut für den Rat an, außer ihm auch Anja Sternbeck und Godehard Kass aus der amtierenden Fraktion. Ute Lamla wolle sich auf die Regionsversammlung konzentrieren, heißt es. Die Liste 1 für die Kernstadt, Bordenau und Poggenhagen führt nun Jasmina Cortese an. Die Schulsozialarbeiterin sagt, sie wolle sich vor allem um junge Menschen in Neustadt kümmern. „Unser Umgang mit der Corona-Krise ist für Kinder und Jugendliche lebensentscheidend. Wir müssen deshalb jetzt dafür sorgen, dass alle von der Kita bis zur Ausbildung beziehungsweise dem Studium angemessen begleitet werden“, erläutert sie. Auf Platz 2 und 3 ihrer Liste folgen Anja Sternbeck und Marie Zoey Wolters. Die ersten drei Kandidaten auf Liste 2, die alle übrigen Ortschaften vereint, sind Manfred Lindenmann, Maria Sinnemann und Vanessa Kretschmer.

Holger Marx aus Mariensee wirft seinen Wahlzettel in die Urne. Der Marienseer kandidiert für Neustadts Grüne. Quelle: privat

Jugend, Mobilität und Digitalisierung sind Schwerpunkte

Konkret planten die Grünen zum Beispiel den Ausbau des Jugendhauses sowie Sportförderprogramme etwa im Schwimmbereich. Weitere Schwerpunkte des Wahlprogramms sind Mobilitäts- und Digitalisierungsfragen sowie der Bereich Bauen und Wohnen. Dabei würden alle Stadtteile mit einbezogen:„Uns ist bewusst, dass sich vor allem Menschen im ländlichen Raum fragen, wie grüne Politik sozial gerecht gestaltet werden kann“, sagt Robert Glasnek. Der Architekt wohnt in Mariensee und kandidiert erstmals für Rat der Stadt und Ortsrat. Nachhaltige Siedlungspolitik müsse gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern gestaltet werden, beim Ausbau der erneuerbaren Energien müssten Klimaschutz und wirtschaftliches Handeln zusammen wirken.

Neben der Kernstadt stellen die Grünen Kandidatinnen und Kandidaten für Otternhagen, Mariensee, Schneeren und Eilvese auf. Die Wahl fand am 8. Mai digital statt und wurde am Sonnabend, 15. Mai mit einer Urnenwahl auf dem Schützenplatz formal bestätigt. Ihr Wahlprogramm wollen die Grünen am Mittwoch, 19. Mai verabschieden.

Von Kathrin Götze