„Sei einfach stolz“ steht in dem Whatsapps-Status von Marie Zoey Wolters. Daneben leuchten viele Herz-Emoticons – in Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Sie sind so bunt wie die fliederblauen Haare der Neustädterin. Für die Beisitzerin im Vorstand der Neustädter Grünen sind Diversität und Vielfalt mehr als Schlagwörter. Die 28-jährige musste für ihr selbstbestimmtes Leben als Frau lange kämpfen. Das heimliche Anprobieren von Kleidern im Kinderzimmer, demütigende Erfahrungen bei der Bundeswehr und eine bemerkenswerte Auseinandersetzung mit der damaligen Verteidigungsministerin gehören dazu.

Ihr jahrelanges Engagement für alle, die ihre Geschlechteridentität nicht in zwei Schubladen einsortieren, will die Grünen-Politikerin künftig verstärkt in die Stadtpolitik tragen. Wolters Botschaft ist klar. „Auch in einer Kleinstadt wie Neustadt gibt es eine queere Community, die in der Kommunalpolitik bislang wenig Beachtung findet“, sagt Wolters, die in der Kernstadt ihren Kaffee am liebsten im Bistro Ce´la vie trinkt. So ist das Leben, das könnte einmal gut Wolters Wahlslogan werden. Aber der Reihe nach.

An den Moment vor dem Fernseher, als sie plötzlich verorten konnte, was sie immer irgendwie gefühlt hatte, erinnert sich Marie gut. Sie war zwölf Jahre alt, und Stern TV berichtete über Transsexualität. „Da habe ich zum ersten Mal den Begriff gehört“, sagt sie. Als Sohn einer Soldatenfamilie mit nur Brüdern geboren, mündeten ihre Pubertät und Jugend in einer Krise. „Ich konnte nicht Frau sein, aber wusste auch nicht wie das geht, als Mann zu leben“, erzählt sie. Orientierungshilfen gab es damals kaum. Erst recht nicht in der Kleinstadt. Jahre später wird Marie deshalb in Schulen Jugendlichen von ihrer Geschichte erzählen. Als Referentin des Aufklärungsprojekts SCHLAU besucht sie auch die damalige Ansförth Schule. In Neustadt wird sie mit Freunden auch eine Selbsthilfegruppe gründen.

Den Weg, den sie selbst als Jugendliche einschlug, bezeichnet sie heute als „dummen Fehler“. Sie verpflichtete sich bei der Bundeswehr. Der Weg in den vermeintlich ur-männlichen Beruf sei für Transgender nicht ungewöhnlich, sagt Wolters. „In der US-Armee sind die meisten Transgender bei den Navy Seals, dem vermeintlich härtesten Teil der Truppe.“

Ihr Fall wird Chefsache

Marie Zoey Wolters (links) konfrontiert bei einer Veranstaltung der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) 2018 die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen mit Diskriminierungserfahrungen, die sie in ihrer Zeit bei der Bundeswehr gemacht hat. Quelle: Tim Kleinwächter für die LSU

Über das, was sie in der Bundeswehr erleben musste, spricht sie zwar frei, möchte aber nicht die Aufmerksamkeit auf Vergangenes legen. Auch ihr Outing fällt in diese Zeit. Die neue, stolze Marie präsentierte sich zuerst ihren Mitmusikern bei den Wölper Löwen. „Ich hab damals ein zweites Facebook-Profil gemacht, als Frau“, erzählt die Marimbaphone-Spielerin. Die Löwen reagierten zu ihrer Erleichterung positiv. Ihre Kameraden nicht. „Diskriminierungserfahrungen sind einfach sehr persönlich“, erklärt sie. Einmal ist sie aufgestanden und hat davon erzählt, bei einer Veranstaltung der Lesben und Schwulen in der CDU (LSU) in Hannover. Dort konfrontierte Wolters 2018 Ursula von der Leyen mit ihren Erlebnissen. Sie lassen sich als unbegreiflich demütigend und grausam zusammenfassen. Sie forderte die damalige Verteidigungsministerin auf, zentrale Forderungen der Trans-Bewegung rechtlich umzusetzen. Die Ministerin machte Wolters Fall intern zur Chefsache. An ihrer Entscheidung, die Bundeswehr zu verlassen, änderte das nichts. Vielleicht war es aber diese Erfahrung, die Wolters anspornte, politisch aktiv zu werden.

Bald im Grünen-Vorstand?

In Hannover ist sie Mitgründerin von Trans*parenz. Die Gruppe beschäftigt sich mit den Themen Outing, der Vernetzung und politischer Arbeit. Auch in Neustadt beteiligte Wolters sich an einem Trans-Stammtisch. Im Jugendhaus organisiert sie mit Freunden eine Trans-Jugendgruppe. Als der Beruf ihr kaum noch Zeit ließ, ist beides eingeschlafen. Der Bedarf sei aber weiterhin da, sagt Wolters. Es gibt in dem Bereich viel zu tun in Neustadt, meint sie. „Warum gibt es an den Schulen dreimal im Jahr Drogenprojekte, aber keine zur sexuellen Orientierung?“, fragt Wolters. Es ist nun eines der Projekte auf ihrer Agenda. In der kommenden Woche treffen sich die Grünen zu einer Mitgliederversammlung. Wolters bewirbt sich auf den Posten der Vorstandssprecherin.

Grüße an virtuellen Christopher Street Day Die Neustädter Grünen beteiligen sich per Videogruß an dem am Sonntag, 31. Mai, stattfindenden Christopher-Street-Day. Die weltweit größte Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen findet in Hannover aufgrund der Corona-Krise virtuell statt. Die Regionsabgeordnete Ute Lamla und Marie Zoey Wolters, Beisitzerin im städtischen Grünen-Vorstand, werben für das fast 75 Beiträge umfassende Programm. Die Stadtgrünen verknüpfen damit gleichzeitig politische Forderungen. „Wir wollen die immer noch bestehenden Unterschiede für homosexuelle Paare im Ehe- und Adoptionsrecht abbauen“, nennt Wolters ein Beispiel. Weitere Punkte sind die Abschaffung des Transsexuellen-Gesetzes und der Abbau von bürokratischen Hürden bei der selbstbestimmten Geschlechterwahl.

