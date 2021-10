Neustadt

Was ist eigentlich Feuer und was passiert in der neuen Feuerwehrzentrale, wenn man die Notrufnummer 112 wählt? Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Brandschutz lernen Kinder in Neustadt in Zukunft dort, wo die Experten sitzen. Im Feuerwehrzentrum an der Nienburger Straße findet seit diesem Monat auch eine zweistündige Brandschutzeinführung statt, die Schulen oder Kitas auf Anfrage nutzen können. Bislang wurde diese in den Schulen selbst abgehalten.

Matthias Rabe ist Brandschutzerzieher in Neustadt. Früher fand die Sensibilisierung der Kinder für das Thema Feuer und Feuerwehr in den Schulen statt, ab sofort im Feuerwehrzentrum – denn dort ist viel Platz in den Schulungsräumen. Quelle: Mario Moers

Neustadts Brandschutzerzieher Matthias Rabe sorgt auf unterhaltsame und kindgerechte Art dafür, dass der Ausflug nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch Spaß macht. Die Grundschüler aus Poggenhagen waren diese Woche die ersten, die das Angebot direkt bei der Feuerwehr ausprobieren konnten. In den Herbstferien besuchen viele Kinder den Hort, das Ferienprogramm bietet sich an für besondere Aktionen wie den Feuerwehrbesuch. In der nächsten Woche kommt die Polizei.

Blick hinter die Kulissen

Die Kinder, darunter Mads (vorn, links) und Liam (vorn, rechts) dürfen in der mobilen Einsatzleitstelle Platz nehmen. Quelle: Mario Moers

Besonders der Rundgang durch die Zentrale erwies sich als Highlight, nicht nur für die Kinder. „Mein Freund ist ganz eifersüchtig, dass ich das neue Zentrum besichtigen kann“, lächelt eine Erzieherin. Mit dem Handy knipst sie ein paar Fotos für den Liebsten. Bevor allerdings die Einsatzfahrzeuge, die mobile Leitstelle und die Umkleiden von innen besichtigt werden, gibt es eine kleine Lehrstunde im Schulungsraum. „Wer hat denn bereits Erfahrungen mit Feuer?“ will Rabe wissen. Sofort schnellen die Finger der Kinder in die Höhe. „Ich habe mal versucht, Feuer zu machen und da ist mir das Streichholz auf Holz gefallen“, erzählt der siebenjährige Liam aufgeregt. „Als wir in Urlaub gefahren sind, hat unser Herd gebrannt“, berichtet eine Schülerin. Es sind diese Szenarien, mit denen viele Menschen irgendwann im Leben einmal konfrontiert werden, die für die Abläufe im Brandfall sensibilisieren – auch schon im Kindesalter.

Mick darf ein kleines Stück mit dem Einsatzfahrzeug fahren. Quelle: Mario Moers

Die Hortgruppe in Poggenhagen hat deshalb auch gleich am nächsten Tag einen Probealarm in der Grundschule anberaumt. „Die Kinder sollen auch wissen, dass sie sich etwa nicht auf dem Klo verstecken dürfen, wenn einmal Alarm ist“, erzählt Erzieherin Beate Arndt.

Von Mario Moers