Bordenau

Schon am Zaun gibt es Gedränge. Voller Aufregung stürzen sich die Erstklässler und Erstklässlerinnen auf die Federtiere, die in einem Pferch am Dorfteich umher spazieren. Neun Hennen und Hahn Werner leben im Hühnermobil der Region Hannover, das nun für gut vier Wochen bei der Scharnhorstschule in Bordenau zu Gast ist. An einer geschützten Stelle hinter dem Fußballplatz und in der Nähe zum Schulgelände haben Kinder, Lehr- und Fachkräfte den Auslauf für die Tiere aufgebaut. Mit Begeisterung haben die Kinder große Steine und Äste eingesammelt, um das Gehege ausbruchssicher zu gestalten.

Klassen wechseln sich bei der Hühnerpflege ab

Die schultägliche Pflege übernehmen die Klassen jeweils wochenweise: Bei den Erstklässlern ist das sehr willkommen. Nachdem sie am ersten Tag gelernt haben, wie man ein Huhn auf den Arm nimmt, mögen vor allem die Mädchen kaum noch von Berta, Lisa, Frieda und ihren Artgenossinnen lassen. Die sind auch recht geduldig. Hahn Werner hingegen genießt den Ruf, auch mal kräftiger zu hacken – ihm begegnen die Kinder mit größerem Respekt. Eier sammeln, Futter streuen, Wasser erneuern: Das so ein Haustier allerhand Arbeit macht, lernen sie ganz nebenbei.

Zur Galerie Gefiederter Besuch an der Grundschule Bordenau: Mit Feuereifer kümmern sich die Kinder um Hahn Werner und seine neun Hennen.

„Wir freuen uns, dass es endlich geklappt hat“, sagt Schulleiterin Petra Ludwigs. Die Lehrerinnen unterstützen die Kinder bei der Hühnerpflege, und einige Eltern haben sich für die Wochenenden gemeldet.

Beliebtes Ziel auch bei Spaziergängern

Die kleine Farm am Dorfteich ist auch für Spaziergänger ein beliebtes Zwischenziel geworden. Für die fachkundige Betreuung des Projekts sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Hof Rotermund Hemme aus Brelingen in der Wedemark zuständig: Sie haben den Kindern eine ausführliche Einführung gegeben und stehen ihnen als Ansprechpartner zur Seite. Das Umweltbildungsprojekt Hühnermobil wird von der Sparkasse Hannover gefördert – daher ist es für die Schulen kostenlos.

Von Kathrin Götze