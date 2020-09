Mandelsloh

Die Stimmung vor der Turnhalle der Grundschule Mandelsloh-Helstorf wirkt lethargisch. Günter Hahn wartet mit seinen Schülern auf die letzten Nachzügler. „Können wir nicht heute auf das Lesen verzichten?“, mault einer. Hahn lächelt. Der Ortsbürgermeister und Vorsitzende des Turnvereins (TV) Mandelsloh leitet seit vielen Jahren Sport-AGs an der Grundschule: Er kennt die Befindlichkeiten der insgesamt 14 Jungs und Mädchen zwischen acht und zehn Jahren, deren Unterricht er einmal die Woche leitet. Dieser Sportkurs ist allerdings anders.

Lesen auf Sportmatten

Nachdem alle da sind, geht es in die Halle. Doch anstatt sich sportlich zu betätigen, machen es sich die Dritt- und Viertklässler in ihren Sportklamotten auf blauen Matten gemütlich. Hahn greift in seine Tasche und holt Arbeitsblätter hervor. „Lest bitte zu zweit diesen Text“, sagt er. Für die nächste Dreiviertelstunde üben sich die Kinder im Lesen, Zuhören und Textverständnis. Erst danach geht es zum Sport – Fußball.

Hahn : „Pflicht mit Vergnügen verbinden“

Das Projekt „Anpfiff fürs Lesen“ ist eine Initiative des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV). Darüber werden Sportvereine unterstützt, kombinierte Sport- und Leseangebote an Ganztagsschulen anbieten zu können. Über die Begeisterung für Fußball sollen die Kinder zum Lesen motiviert werden. „So wird Pflicht mit Vergnügen verbunden“, erklärt Hahn. Er konnte den TV Mandelsloh und Schulleiterin Nicole Ortelt von einer Bewerbung überzeugen. Sie schätzt Hahns Engagement: „Er ist stets offen für Neues und arbeitet sich gern in Themen ein.“

Für den Unterricht hat der NFV der Grundschule kostenlos Bücher und Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt. Ein Jahr lang, bis nächsten September, läuft das Projekt hier und an drei weiteren Schulen in Niedersachsen.

Nach den Leseübungen toben sich die Kinder beim Fußballspiel aus. Quelle: Alexander Plöger

Förderung schwächerer Schüler

Als der Ortsbürgermeister die Lesestunde beendet, kommt merklich Bewegung in die Gruppe – die Matten sind in kürzester Zeit weggetragen. Jony schlägt vor Freude sogar Räder. „Den Kids geht es natürlich in erster Linie ums Fußball spielen“, schmunzelt Hahn. Die Erfahrung zeige jedoch, dass sich die Kompetenzen der Kinder allein schon durch regelmäßiges Lesen verbesserten. So durfte sich jeder ein Buch aus dem NFV-Bestand aussuchen, dass er zuhause selbstständig liest. Besonders lernschwache Schüler könnten so Rückstände aufholen, sagt Hahn.

Beim Kicken toben sich die Jungs und Mädchen nach dem langen Sitzen aus. Hahn duckt sich routiniert vor einem heranfliegenden Ball. Am Ende gewinnt die Gruppe ohne Leibchen mit 4:0. Die Begeisterung für Fußball liegt ihm genauso im Blut wie den Kindern: Für ein Gespräch über das letzte Lokalderby ist daher immer Zeit.

