Mandelsloh

Sie half Generationen von Schülern bei den Hausaufgaben und betreute 20 Jahre lang die Stadtteilbücherei: Schüler und Lehrerinnen der Grundschule Mandelsloh heben jetzt ihre „Bücherfrau“ Heidi Lauenstein in den Ruhestand verabschiedet. „Irgendwie waren Sie immer da, sogar in der Jury des Lesewettbewerbs und bis zum Schluss in der Betreuung der Ganztagsangebote“, sagte Schulleiterin Nicole Ortelt dankbar. Auch mit leckeren selbst gebackenen Torten habe Lauenstein das Kollegium immer mal wieder versorgt und damit „wohltuenden Nervenschmaus“ geliefert, wie Ortelt sagte.

Heidi Lauenstein (links) bekommt von den Kindern und Schulleiterin Nicole Ortelt eine eigene Lesestunde und ein Bild zum Abschied. Quelle: privat

Abschied nur in kleiner Runde möglich

Da in diesem Jahr das lieb gewonnene Weihnachtslesen und Keksessen nicht stattfinden konnten, fiel der Abschied kleiner aus, als es den Beteiligten lieb gewesen wäre. Einzelne Kinder aus den verschiedenen Jahrgängen kamen zu einer Vorlesestunde im kleinen Kreis, in der Lauenstein auch eine Bildercollage zur Erinnerung bekam. Melanie Röver von der Stadtbibliothek überreichte eine Dankesurkunde. Lauenstein dankte ihrerseits und sagte: „Das Schönste war die Neugier der Kinder, Bücher zu finden, die sie noch nicht kennen oder die zu ihrem Lieblingsthema passten.“ Als Nachfolgerin will Claudia Jost-Thiel die Arbeit fortführen.

Von Kathrin Götze