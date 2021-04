Mariensee

Sie lieben es ganzheitlich, naturnah und familiär. Und nach diesen Grundsätzen haben Leitung und Team der Grundschule Mariensee jetzt auch ein Konzept für die Nachmittagsbetreuung entwickelt. „Lindenkinderzeit“, nennen sie ihre selbst geschaffene Ergänzung zum voll besetzten Hort der Kirchengemeinde. Im Sommer soll sie mit zunächst zehn Kindern starten.

Im Schulgarten erläutert Schulleiterin Claudia Schneider gemeinsam mit der pädagogischen Mitarbeiterin Katja Gercke die Ideen, an denen das Team bereits seit 2017 feilt. Demnach nutzen die Kinder die Schulräume auch nach Unterrichtsende. Nach Mittagessen und Hausaufgaben mit Unterstützung können die Kinder entscheiden, ob sie lieber eines der ehrenamtlichen Angebote nutzen, sich auf dem Schulhof, im Schulgarten oder der Sporthalle austoben, oder mit ein paar Decken und Büchern zum Kuscheln in die Bibliothek zurückziehen.

Kooperationen mit vielen Partnern im Dorf

„Wir haben uns das Modell mit Eltern, Lehrerinnen und pädagogischen Mitarbeitenden maßgeschneidert – immer auch in enger Abstimmung mit Herrn Schillack von der Stadtverwaltung“, schildert Schneider. Eine Betreuungszeit bis 15 Uhr reichte vielen Eltern aus, damit sie auch selbst noch etwas von ihren Kindern haben – oder, damit die Mädchen und Jungen beispielsweise noch im benachbarten Sportverein ihrem Hobby nachgehen können.

Auch an der Grundschule Mariensee wird aktuell im Wechselmodell unterrichtet. Quelle: Kathrin Götze

Mit dem TSV Mariensee/Wulfelade pflegt die Schule bereits jetzt eine Kooperation, ebenso mit anderen Institutionen im Dorf wie der Feuerwehr, der Kirchengemeinde, die Kindergarten und Hort betreibt, und dem Dorfladen. „Da können wir immer mal wieder schöne Projekte in die Lindenkinderzeit einbringen“, sagt Schulleiterin Schneider. Drei pädagogische Mitarbeiterinnen der Schule kümmern sich dann um die Kinder, Angebote von außen kommen auf ehrenamtlichem Weg dazu. „Wir wollten ein schlankes und flexibles Modell, das zu uns passt“, sagt Schneider.

Maßgeschneidertes Modell passt auch andernorts

Offenbar passt es auch für andere Schulen: Im vergangenen Jahr reichte die Nachfrage in Mariensee selbst nicht aus, um eine Gruppe einzurichten. Doch der Erste Stadtrat Maic Schillack hatte das Modell in leicht modifizierter Form auch für die Grundschulen in Schneeren und Poggenhagen vorgeschlagen. „Wir waren etwas überrascht, dass es nun erst woanders laufen sollte“, sagt Schneider achselzuckend, „aber ist ja schön, dass es klappt“. Nun sind in Mariensee die ersten zehn Kinder angemeldet. „Andere Eltern haben schon gesagt: Klingt ja gut, was ihr da vorhabt, aber ich gucke mir das erstmal an“, sagt Mitarbeiterin Katja Gercke.

An der Grundschule Mariensee startet im Sommer ein neues Betreuungsangebot. Quelle: Kathrin Götze

Die Grundschule Mariensee zählt zu den kleineren im Stadtgebiet, zu ihrem Einzugsbereich gehören außer dem Klosterdorf selbst noch Empede, Wulfelade und Büren. 68 Schülerinnen und Schüler verteilen sich aktuell auf die vier Jahrgänge, und Schneiders Team besteht aus 10 Mitarbeiterinnen, zuzüglich ehrenamtliche Kräfte und Praktikanten.

Von Kathrin Götze