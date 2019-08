Neustadt

Das hätte böse enden können: In der Nacht zu Freitag ist am Bahnübergang Moordorfer Straße auf dem Weg von Neustadt nach Poggenhagen ein 51-jähriger Radfahrer gestürzt – offenbar, weil er betrunken fuhr, wie die Polizei meldet. Er verletzte sich bei dem Sturz und blieb in den Nähe der Gleise liegen. Kurz darauf erfasste ein durchfahrender Güterzug das Fahrrad, das komplett zerstört wurde. Der Radfahrer hingegen hatte sich nur beim Sturz leicht verletzt. Andere Lokführer hatten die Kollegen gewarnt, weil sie eine Gestalt am Gleis liegen sahen. Ein Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab 1,86 Promille, er musste zur Blutprobe.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen finden sie hier.

Von Kathrin Götze