Neustadt

Es ist nicht ungewöhnlich, dass es Schwankungen bei Anzahl und Art der Insekten gibt. Doch der massive Rückgang bei den Schmetterlingen innerhalb der zurückliegende Jahrzehnte sei deutlich zu spüren gewesen, sagt Klaus-Peter Pryswitt. Der Naturfreund und Insektenkenner vom Neustädter Naturschutzbund (Nabu) zählt die örtlichen Artenvorkommen seit 2009 nach professionellen Methoden, sodass die Ergebnisse wissenschaftlichen Vorgaben genügen. Zwischen 2009 und 2018 nahm die Anzahl der Tagfalter rund ein Prozent pro Jahr ab. Im Jahr 2020 gaukelten so viele Falter wie einst 2009 durch die Lüfte. In diesem Jahr waren die Zahlen wieder leicht rückläufig.

2021 ist das zweitbeste Schmetterlingsjahr

Die gute Nachricht zuerst: Auf der Neustädter Schmetterlingswiese des Naturschutzbunds hinter dem Klinikum tummelten sich so viele Falter, dass die Saison 2021 nach 2020 als zweitbeste seit Beginn der Zählungen im Jahr 2099 gewertet werden kann. „Der niedersächsische Weg macht sich deutlich bemerkbar“, meint Pryswitt. So nennt sich eine Vereinbarung zwischen Politik und Landwirtschaft, die in Neustadt bereits zu einem Flächenzuwachs an Blühflächen führte. Auf diese Weise werden Insekten mehr Nahrung und bessere Überwinterungsmöglichkeiten geboten.

Diese Pflanze haben Gärtner extra als Futter für Schmetterlinge stehen lassen. Den Raupen des Kohlweißlings schmeckte es offenbar. Quelle: Patricia Chadde

Blumenbeet mit Futterpflanze für Kohlweißling

Auch in den Privatgärten lässt sich ein geschärftes Bewusstsein für die Bedürfnisse von Raupe, Schmetterling und Co. beobachten. Wer es erträgt, dass ein oder zwei Kohlpflanzen als Raupennahrung dienen, kann sich im folgenden Jahr über Kohlweißling und andere Schmetterlinge freuen. Die Raupe des Jakobskreuzkrautbären ist auf das gelb blühende Jakobskreuzkraut angewiesen, und so geht es weiter durch die botanische Bandbreite heimischer Pflanzen. Vor allem Doldenblütler wie Fenchel sind für seltene Arten existenziell, beispielsweise für den Schwalbenschwanz.

Größere Flächen haben natürlich eine stärkere Wirkung auf den Erhalt der Arten. Ein Vorbild ist in Poggenhagen zu finden: „Zum Beispiel rund um Gut Harms gibt es zahlreiche Blühflächen“, würdigt Insektenkenner Pryswitt die Offenheit von Landwirt Ralf Harms für den Niedersächsischen Weg. Da er regelmäßig durch das gesamte Neustädter Land radele, kenne er auch Gemarkungen, in denen die Lebensbedingungen für Insekten, insbesondere für Schmetterlinge, dagegen noch deutlich verbesserungsfähig seien.

Von Patricia Chadde