Neustadt

Es gibt Orte in der eigenen Umgebung, die entdeckt man erst nach vielen Jahren, obwohl sie so besonders sind. Der jüdische Friedhof in Neustadt ist sicher für einige so ein Ort. Auch die fünf Schüler, die dort am Mittwoch nach der Schule mit einem Eimer voll Gartenwerkzeug und Handschuhen ankommen, sind zum ersten Mal hier. Noch keiner von ihnen kennt den stillen und gleichzeitig beeindruckenden kleinen Friedhof, den man in zehn Minuten mit dem Fahrrad oder bei einem Spaziergang über die Apfelallee erreicht. Ausgeschildert ist er von dort nicht – eine Vorsichtsmaßnahme. „Zum letzten Mal wurden hier am 20. April 1986 Gräber mutwillig kaputt gemacht – am Geburtstag von Adolf Hitler“, erzählt Diakon Klaus Crone. Die Furcht vor antisemitischen Übergriffen ist wohl auch der Grund, weshalb der Friedhof nicht ausgeschildert ist.

Auf den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs sind die hebräischen Inschriften auf der Rückseite übersetzt. Schulseelsorger Klaus Crone und Schülerin Eliana Cejudo Kalunka schauen sich beide Seiten an. Quelle: Mario Moers

Wenig Berührungspunkte

Lesen Sie auch Neustadt am Rübenberge: Nach langem Streit steht nun das Mahnmal für Neustadts Juden

Der Schulseelsorger geht einmal im Jahr mit einer Gruppe Zehntklässler des Gymnasiums zu dem Friedhof. In der Mitte des ummauerten Geländes befindet sich ein Gedenkstein, der gärtnerischer Pflege bedarf. „Er symbolisiert die Verbundenheit und gemeinsame Geschichte des jüdischen und christlichen Glaubens in Deutschland“, erklärt Crone den Schülern. Entworfen und aufgestellt wurde er 1968 von Neustädter Schülern. Es ist deshalb guter Brauch, dass jedes Jahr eine Gruppe Schüler zum Unkrautjäten anrückt.

380###iframe src=„https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1AW3CA6DjFX8y_KgsQqMvUc2JldmCAkkL„ width=“640“ height=“480“></iframe>

Schulseelsorger Klaus Crone (von links) und die Zehntklässler Eliana Cejudo Kalunka, Jakob Janeke, Arjun Oliwen, Michelle Schulz und Bettina Reisnig befreien die Gedenkstätte auf dem jüdischen Friedhof von Unkraut. Quelle: Mario Moers

Für Crone auch eine Gelegenheit, den Schülern die Geschichte des um 1804 in Betrieb genommenen Friedhofs näherzubringen. Denn obwohl es heute auch am Gymnasium Neustadt wieder einige jüdische Schüler gibt, sind die Beziehungen der meisten Schüler zu deren Kultur und Geschichte wenig ausgeprägt. Kontakt mit dem Themenkomplex haben die Schüler vor allem über Posts in den Sozialen Medien. „Ich habe neulich bei TikTok ein Video gesehen, in dem ein jüdisches Mädchen erzählt, wie sie unter Vorurteilen leidet“, berichtet Bettina Reisnig. Mitschülerin Eliana Cejudo Kalunka stößt auf der Plattform Tublr mitunter über Kommentare zum Thema Antisemitismus. Alle haben sie mitbekommen, dass der jüngst bei anti-israelischen Demonstrationen unübersehbar war. Nach dem Besuch heute auf dem Friedhof haben die Schüler einen weiteren Berührungspunkt mit der jüdischen Kultur. Und sie haben einen besonderen Ort in ihrer Heimat entdeckt.

Auf dem jüdischen Friedhof, der etwas abseits des Spazierwegs in der Verlängerung der Apfelallee in Richtung Bordenau zu finden ist, gibt es auch zwei neue Gräber. Hier sind Zuwanderer aus Russland bestattet. Quelle: Mario Moers

Radtour zum Friedhof Der jüdische Friedhof ist eine Station bei einer Radtour, die der Arbeitskreis Regionalgeschichte am Sonntag, 25. Juli, rund um Neustadt anbietet. Das Thema der geführten Ausfahrt ist „Biber, Lachse, Kriebelmücken – auf beiden Seiten der Leine entlang“. Start ist um 10 Uhr „Zwischen den Brücken“. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon (05032) 61705.

Von Mario Moers