Neustadt

„Leon ist an Leukämie erkrankt.“ Nachdem Birgit Entorf-Kolibaba diese Nachricht ihrer Klasse am Gymnasium Neustadt überbracht hatte, bekam sie die Anfrage einer Schülerin: „Wollen wir eine Typisierungs-Aktion initiieren?“ Diesen Vorschlag hat die Lehrerin gemeinsam mit der Schülervertretung sofort aufgegriffen.

Entorf-Kolibaba setzte sich mit der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) in Verbindung und bekam dort eine Spenderin vermittelt, die den Schülern von ihren Erfahrungen berichten sollte. Per Video kam sie in die Klassen 11 bis 13. Um zu erklären, was es bedeutet, Knochenmark zu spenden, um Fragen zu beantworten und auch um Zweifel zu nehmen.

DKMS: Registrierungsrückgang in 2020 um 36 Prozent Registrierungen von potenziellen Spendern in ihrer Datei sind laut Olesia Schweizer aus der Pressestelle der DKMS dringend notwendig. Durch die Corona-Pandemie seien sie in 2020 um 36 Prozent eingebrochen. Ließen sich in Deutschland bei der DKMS in 2019 noch rund 650.000 Menschen registrieren, so waren es im ersten Corona-Jahr nur noch 416.000. „Wir versuchen, den dramatischen Rückgang über unser Onlineportal abzumildern“, sagt Schweizer. Das gelinge aber nur zum Teil. Die Typisierungsaktionen in Kommunen zugunsten von Leukämie-Erkrankten seien durch die Pandemie nicht möglich. Registrieren lassen können sich Menschen ab 17 Jahre. Neben den Registrierungen ist die DKMS auch auf Geldspenden angewiesen: Kreissparkasse Tübingen, IBAN: DE64641500200000255556, BIC: SOLADES1TUB. Mehr Informationen gibt es unter www.dkms.de.

„Stellen Sie sich vor, wie ihre Welt, aber auch die Welt ihrer Familie und Freunde erschüttert wird. Stellen Sie sich vor, wie ihr Schicksal in den Händen einer fremden Person liegt. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie das alles erleben müssen und nicht einmal volljährig sind. Mir läuft bei diesem Gedanken ein Schauer über den Rücken.“ Diese Gedanken seien ihr durch den Kopf gegangen, als sie von Leons Leukämie-Diagnose erfuhr, sagt Schülersprecherin Dana Rust. Für sie stand fest: Sie wollte sich in das Register der DKMS aufnehmen lassen und bestellte sich ein Typisierungs-Kit: Ein Wattestäbchen für einen Abstrich der Mundschleimhaut, das sie anschließend wieder zurückschickt.

„Schule ist dafür da, unsere glückliche Blase zu erweitern“

Viele Mitschüler und Mitschülerinnen hätten das ebenfalls getan. Und viele Gespräche seien daraus entstanden. „Zu oft denkt man gar nicht über die Schicksalsschläge nach, die viele Leute treffen und auch nicht, dass man selbst oder jemand aus der direkten Nähe betroffen sein könnte. Man lebt in seiner glücklichen Blase“, sagt Dana. „Jedoch ist die Schule nun mal auch dafür da, unsere Blase zu erweitern. Ich kann nur sagen, unsere Schule hat ihren Job erfüllt.“

Entorf-Kolibaba steht unterdessen in Kontakt zu Leon. „Er sagt, es gehe ihm gut“, sagt sie. So wie sie hofften alle am Gymnasium darauf, dass ein Stammzellenspender für ihn gefunden werde und freut sich, dass die weltweite Datei der DKMS durch die Schüler um einige potenzielle Spender erweitert werden konnte.

Der Wunsch: Ein Happy End für Leon

Wie viele Schüler und Lehrer sich beteiligen, weiß die Lehrerin nicht. Angesichts der Pandemie konnte schließlich keine zentrale Aktion durchgeführt werden. Wer bislang noch nicht dabei sei, könne sich immer noch beteiligen. Solche, für die Leon ein Freund, Mitschüler oder Schüler ist. Aber auch alle anderen.

Registrierungen sind auf der Homepage der DKMS möglich unter www.dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/gymneustadt. Damit das gelingen kann, was Dana im Namen ihrer Mitschüler sagt: „Wir wünschen uns alle Hoffnung und ein Happy End für Leon.“

Von Beate Ney-Janßen/Dana Rust