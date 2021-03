Neustadt

Die schwedische Modekette H&M will auch in der Krise an ihrer Filiale an der Neustädter Marktstraße festhalten. Das teilte eine Unternehmenssprecherin des schwedischen Unternehmens auf Anfrage mit. Gerüchte über einen Abzug aus Neustadt kursieren immer mal wieder, erweisen sich allerdings erneut als unbegründet.

Angaben zur Mitarbeitersituation macht Hennes & Mauritz derzeit mit Verweis auf die Handelssperrzeit nur vage. „Trotz der schrittweisen Wiedereröffnung befindet sich auch H&M Deutschland nach wie vor in einer herausfordernden Situation, und Kurzarbeit ist weiterhin ein wichtiges Instrument in dieser Zeit“, teilt das Unternehmen mit.

Spekulationen über Stellenstreichungen bei H&M

Zum Jahresbeginn war bekannt geworden, dass H&M in Deutschland Medienberichten zufolge bis zu 800 Stellen streichen will. Das entspräche etwa 5 Prozent der in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte daraufhin kritisiert, H&M wolle insbesondere junge Eltern, überwiegend Frauen, abstoßen, die auf sozial- und gesundheitsverträgliche Arbeitszeiten angewiesen seien. Diese würden häufig nicht zu den umsatzstärksten Arbeitszeiten und auch nicht an Sonnabenden arbeiten können.

