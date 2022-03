Neustadt

Die Zeitungen HAZ und NP unterstützen die Geflüchteten der Notunterkunft in Kooperation mit der Tafel und dem Edeka-Center Hanekamp. Am Sonnabend, 19. März, werden von 9.30 bis 18 Uhr Lebensmittelspenden auf dem Parkplatz des Centers an der Königsberger Straße 59 entgegengenommen. Benötigt werden ausschließlich haltbare Lebensmittel wie Reis, Salz, Glas- und Dosenwaren, Milch, Kaffee und Tee.

Auch Gemüse in kleinen Mengen und Babynahrung werden angenommen. Gespendet werden sollen ausschließlich verpackte Lebensmittel mit längerer Haltbarkeit. Da für Frischwaren und Tiefkühlartikel keine Lagerkapazitäten vorhanden sind, können sie nicht angenommen werden.

Abgabe auch bei der Gemeinde möglich

Eine weitere, regelmäßige, Annahmestelle für Lebensmittelspenden hat die Tafel im katholischen Gemeindehaus, Bischof-Ketteler-Platz 2, eingerichtet. Dort werden ab dem 19. März jeden Sonnabend von 10 bis 12 Uhr Spenden angenommen.

Die Lebensmittel können ab Sonntag, 20. März, wöchentlich zwischen 15 und 17 Uhr von den Geflüchteten die in Neustadt leben bei der Tafel in dem Gemeindehaus abgeholt werden. Alle Organisatoren freuen sich auf die Unterstützung der Neustädterinnen und Neustädter. „Schnelle Hilfe ist gefordert, für die Geflüchteten in der BBS-Sporthalle, aber auch für alle anderen, die in Unterkünften der Stadt oder in Privathaushalten aufgenommen sind“, sagt Christina Schlicker.

