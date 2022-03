Neustadt

Fünf Kleintransporter voll haltbarer Lebensmittel für die Ukraine-Geflüchteten, die sich bereits in Neustadt befinden, haben Kundinnen und Kunden des Edeka-Centers-Hanekamp am Sonnabend gespendet. Da die Tafel Neustadt in den kommenden Wochen als Folge des Kriegs in der Ukraine einen deutlichen Anstieg der Kundschaft erwartet, hatte man kurzfristig die Sammlung in Kooperation mit der HAZ/NP und dem Edeka-Center auf die Beine gestellt. Die Tafel wird ab sofort jeden Sonntag von 15 bis 17 Uhr eine zusätzliche Ausgabe für die Ukraine-Geflüchteten am Bischoff-Ketteler-Platz 2 anbieten. Weil die Geflüchteten in der Regel noch keinen Zugriff auf Sozialleistungen haben und viele nicht mehr über ihre Privatvermögen verfügen können, wird die Tafel in den kommenden Wochen möglicherweise eine lebenswichtige Anlaufstelle für sie sein.

Große Solidarität: Kunden des Edeka-Centers-Hanekamp bringen haltbare Lebensmittel zur Sammelstelle. Quelle: Mario Moers

Die Spendenbereitschaft der Kundinnen und Kunden war eindrucksvoll. Schon am Vormittag waren so viele Nahrungsmittel- und Hygienespenden abgegeben, dass Ramin Ghorbanali von der Tafel mehrmals mit dem Transporter vorfahren muss, um alles mitzubekommen.

Beeindruckendes Erlebnis

Mario Moers, HAZ/NP-Redakteur in Neustadt, verteilte Info-Flyer, um die Kundinnen und Kunden um benötigte Waren zu bitten. „Es ist wirklich beeindruckend zu erleben, wie positiv die Resonanz ist, kaum jemand zeigt Gleichgültigkeit oder Ablehnung, obwohl auch in Neustadt zeitgleich an so vielen Stellen gesammelt wird“, berichtet der Redakteur. Besonders gefreut habe ihn, dass sich noch am selben Tag mehrere Freiwillige bei ihm gemeldet haben um zu helfen. Zulfiya Klötz, die selbst Familie in Russland hat, Katharina Friesen und die beiden Ukraine-Geflüchteten Kateryna Amielina und Oleksandra Koshevarova nahmen die Lebensmittel an und sortierten sie.

Kateryna Amielina räumt die haltbaren Lebensmittel in den Transporter, den die Firma Duensing der Tafel zur Verfügung gestellt hat. Quelle: Mario Moers

Die Hälfte der Einkäufe wird gespendet

Jennifer Kluge, die stellvertretende Markleiterin, bemerkte an der Kasse: „Gut die Hälfte der eingekauften Waren sind für die Tafel gedacht.“ Babykost, Mehl, Zucker, Nudeln, Reis, Kekse, Kaffee, Tee und Konserven stapelten sich unter dem Zelt der HAZ/NP. „Wir sind absolut überwältigt“, konstatiert die Tafel-Vorsitzende Christina Schlicker am Ende des Tages. Mit ihrem ehrenamtlichen Tafelteam kann sie nun mehrere Unterkünfte und das blau-gelbe „Ukraine-Haus“ der Diakonie beliefern.

Spenden weiter möglich

Wer ebenfalls spenden möchte: immer sonnabends werden die Waren zwischen 10 und 12 Uhr am katholischen Gemeindehaus entgegengenommen. „Getränke, Säfte, abgepacktes Brot, Salami, Käse und Eier wären noch toll“, listet Christina Schlicker weiteren Bedarf auf. Was sie besonders freut: das Neustädter Spielwarengeschäft Sieling hat für die jüngsten Kriegsopfer jede Menge Spielsachen von Rassel über Malbuch und Puzzle bis Knete spendiert.

Große Solidarität: Kunden des Edeka-Centers-Hanekamp bringen haltbare Lebensmittel zur Sammelstelle. Quelle: Mario Moers

Von Patricia Chadde und Mario Moers