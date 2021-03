Nienburg

Das Nienburger Kulturwerk lädt ein zum „Kabarett vom Sofa“. Per Livestream kann jeder, der mag, sich am Freitag, 23. April, um 20 Uhr gegen geringe Gebühr zum Auftritt von Kabarettist HG. Butzko zuschalten. „Aber witzig“ nennt er sein Programm.

Was der Gelsenkirchener Butzko macht, ist eine komische und bisweilen besinnliche Mischung aus Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit. Getreu seinem Motto „logisch statt ideologisch“ hat er dabei einen ganz eigenen, preisgekrönten Stil entwickelt, mit dem er in Hinter- und Abgründe blickt und die großen Themen der Welt so beleuchtet, als würden sie „umme Ecke“ stattfinden.

Betrachtungen zu Meeresspiegel, Pandemie und KI

In „aber witzig“ stellt er sich interessante Fragen: Was ist ein Computervirus gegen eine echte Pandemie? Was die Reizüberflutung im Digitalen verglichen mit dem Anstieg des Meeresspiegels in der realen Welt? Was nützt die künstliche Intelligenz, wenn die menschliche Dummheit zeitgleich mitwächst?

Tickets für den Livestream sind auf der Website www.nienburger-kulturwerk.de erhältlich. Jeder Abonnent kann ab Veranstaltungsbeginn 72 Stunden lang die Show auf Smart-TV, Notebook oder Tablet ansehen. Für den Fall, dass am 23. April wieder Publikum vor Ort erlaubt ist, gibt es 30 Logenplätze im Saal des Kulturwerks. Sowohl Logenplätze als auch Streamingtickets können per E-Mail an info@nienburger-kulturwerk.de oder unter Telefon (05021) 922580 reserviert werden.

Von Beate Ney-Janßen