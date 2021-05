Mandelsloh

Der Lockdown hat das Kulturzentrum Haasenhof in Mandelsloh in finanzielle Not gebracht. Mit großer Freude verkündeten die Betreiber nun am Mittwoch, dass das Kulturzentrum wieder eingeschränkt öffnen darf. Kaffee und Kuchen unter dem Terrassendach, Probenphasen für kleine Ensembles, auch mit Übernachtung und Frühstück sind wieder möglich. Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, planen die Betreiber nun sogar eine Erweiterung.

Seit mehr als zehn Jahren bieten Pianistin Stephanie Lucia Haas und Toningenieur Ingmar Haas an der Wiklohstraße Berufskollegen und Hobbymusikern eine attraktive Infrastruktur. Von Auftrittsmöglichkeiten in der Klassik-Scheune des Haasenhofes über Aufnahmen im Tonstudio bis zu Seminar- und Probenmöglichkeiten reicht die Bandbreite. Doch mit dem Lockdown versiegten diese Einkommensquellen. Nun wollen die Betreiber auf ihrem Hof mehr Platz für Gäste schaffen.

Kaffeeklatsch nur außer Haus

Nach reiflicher Überlegung und vielen schlaflosen Nächten habe sich die Familie entschlossen, eine Ausbaureserve über den Stallungen des Hofes zu nutzen, sagt Haas nun. So könne man in Zukunft mehr Gäste beherbergen – oder ihnen zumindest mehr Platz anbieten, um etwa auch unter verschärften Hygieneregeln weiter arbeiten zu können. „Die erforderlichen Genehmigungen und Kreditzusagen haben wir in den vergangenen Tagen erhalten und hoffen, dass nun alles zügig und größtenteils problemlos ablaufen kann“, sagt er.

Gemeinsames Musizieren und öffentliche Interaktionen waren lange nicht gestattet. „Uns blieb nichts weiter übrig, als Tee, Kaffee und Kuchen außer Haus anzubieten“, sagt der Toningenieur voller Bedauern. Die finanzielle Situation wird derweil immer angespannter: „Wir konnten nur Dank großzügiger Spenden die letzten Wochen überstehen“, sagt Stephanie Lucia Haas.

Mit den Lockerungen, die am Donnerstag in Kraft treten, will die Familie Haas auch wieder Kaffeetische aufstellen und besetzen und die Öffnungszeiten verlängern – „natürlich nach den dann gültigen Hygieneregeln“, betont Ingmar Haas. Die aktuellen Öffnungszeiten werden auf der Internetseite www.haasenhof.de veröffentlicht – zunächst bleibt es bei freitags, 12 bis 16 Uhr, sonn- und feiertags, 12 bis 17.30 Uhr.

Betreiber finden Infektionsschutz sinnvoll

„Vom Infektionsschutz sind alle unsere Angebote betroffen“, sagt Stephanie Lucia Haas. Das Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens stellen die Betreiber des Haasenhofes aber nicht in Frage. „Unser ältester Sohn macht gerade eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und kann von dramatischen Krankheitsverläufen berichten“, sagt seine Mutter. Junge Leute im Alter des Sohnes würden bei der ersten Begegnung ein bisschen husten und müssten zwei Tage später schon künstlich beatmet werden“, gibt sie einen Bericht ihres Kindes wieder. Für die musikalische Familie Anlass, weiter umsichtig zu bleiben.

Von Patricia Chadde und Kathrin Götze