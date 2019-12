Mandelsloh

Für zwei Tage soll sich der Haasenhof, Wiklohstraße 6, Mandelsloh, auch in diesem Jahr wieder in ein winterliches Kunsthandwerker-Cafè verwandeln. Vom Sonnabend, 7. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, präsentieren jeweils von 12 bis 18 Uhr Instrumentenbauer, Bastelfreunde und Geschichtenerzähler ihre Werke für Groß und Klein in der großen Scheune und im Hof. Geschlemmt werden kann im Cafe an beiden Tagen bereits ab 9 Uhr – für angemeldete Gäste steht dann ein großes Frühstücksbüfett bereit.

Haasenhof lädt zum gemütlicher Advents-Ausflug ein

Hochwertige Handwerksarbeiten sind am Wochenende bei der Ausstellung im Haasenhof zu finden Quelle: Patrice Kunte

Es soll eine besinnliche vorweihnachtliche Landpartie abseits des üblichen Rummels im besonderem Ambiente werden, versprechend die Veranstalter. Die Besucher können in der kleinen, feinen kunsthandwerklichen Ausstellung außergewöhnliche Stücke finden. Das Angebot reicht von handgefertigten Handschuhen oder Seidenschals bis hin zu Goldschmuckstücken, hochwertigen Taschen, Strick-, Holz- und Töpferarbeiten, Grafiken und Karikaturen.

Geigenbauer führt sein Handwerk vor

Für den runden Geburtstag haben Ingmar und Stephanie Lucia Haas einen besonderen Gast eingeladen, der die Besucher mit seiner Handwerkskunst begeistern soll: Philipp Lieberwirth ist Geigenbauer aus Hannover. Er wird an seinem Stand das besonderes Handwerk vorstellen und erklären. Eine Geburtstagstombola mit Gewinnen rund um den Haasenhof sowie Musikbeiträge verschiedener Ensembles sind ebenfalls geplant. Der Neustädter Künstler Peter Ballath stellt Skulpturen aus, und Dichterin Gesa Elsner steuert Lyrik bei. Für eine Verschnaufpause neben dem kreativen Trubel des Marktes bietet das Bauerncafé im Haupthaus selbst gebackenen Kuchen, Kaffee oder Tee zur Entspannung an.

Das Haasenhof-Team lädt am Wochenende zu einer gemütlichen Landpartie mit Einkauf und Musikgenuss ein. Quelle: Felikss Francer Photography

Von Mirko Bartels