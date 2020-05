Mandelsloh

Musikalisches Pfingst-Hofcafé auf dem Haasenhof in Mandelsloh: Der Kultur- und Cafébetrieb ist über Pfingsten geöffnet. Die Betreiber Stephanie Lucia und Ingmar Haas wagen zugleich einen Wiedereinstieg in den Konzertbetrieb.

Die Gastronomie auf dem Haasenhof, Wiklohstraße 6, in Mandelsloh hat Pfingstsonntag und -montag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Haas’ haben „die spärlichen Möglichkeiten, Besuchern trotz der massiven Beschränkungen im Bereich Kultur eine kleine Dosis Musik zukommen zu lassen“, überdacht und setzen sie an den Feiertagen um, heißt es in einer Mitteilung. Ergebnis: Während der Café-Zeiten kann die Klassik-Scheune für Musikstudenten, Berufsmusiker und für Seminargruppen in kleinen Besetzungen geöffnet werden.

Mahler und Tango bei geöffneten Türen

Die ersten Gäste sind am Pfingstsonntag Irmgard Weber und Thomas Dust. Sie bieten gegen 15 und 16.30 Uhr Gesang zu Klaviermusik. Zu hören sind Werke von Schubert, Mendelssohn und Mahler sowie Chansons und Tango – alles zum Thema Frühling und Liebe.

Damit diese Art der Begleitkonzerte gelingen kann, sind ein paar Regeln einzuhalten: Nur die Musiker dürfen die Klassik-Scheune betreten. Die Türen sind geöffnet, Zuhörer dürfen in Hof und Garten im Abstand von zwei Metern zueinander stehen oder an den Cafétischen sitzen. Haas’ bitten um Verständnis dafür, dass mindestens ein Getränk oder Kuchenstück bestellt werden muss, da er Kulturnachmittag sonst als reine Konzertveranstaltungen gelten würde, was nicht zulässig wäre. „Wir bitten, diese Regeln genau zu beachten, da wir nicht riskieren möchten, die Idee wieder aufgeben zu müssen“, schreiben die Veranstalter.

Interessierte sind gebeten, ihren Besuch anzumelden unter Telefon (05072) 7721655 oder per E-Mail an info@haasenhof.de. Wegen einer Computerpanne konnte der Haasenhof die Mitteilung erst am Sonnabend verschicken.

Von Markus Holz