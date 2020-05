Neustadt

Es klingt paradox: Deutlich weniger Hilferufe als vor der Pandemie machen den Unterstützer-Einrichtungen für Opfer häuslicher Gewalt weiter Sorgen. Mit einer Plakataktion in Supermärkten, Schulen, Kitas und Praxen sollen nun nicht nur Betroffene ermutigt werden, sich Hilfe zu suchen. Die Plakate des Netzwerks Runder Tisch gegen häusliche Gewalt informieren über die Neustädter Anlaufstellen und gegeben Betroffenen konkrete Handlungsempfehlungen.

„Wer im Nachbarhaus auffällige Schreie hört ...“

„In Zeiten der Kontaktsperre müssen wir trotz der gesunkenen Meldungen von einem Anstieg aller Formen der Gewalt ausgehen. Das betrifft auch den sexuellen Missbrauch und Gewalt gegen Kinder“, warnt Jenni Vogt, Mitarbeiterin der Frauenberatungsstelle. Der Chef des Ermittlungsdiensts der Polizei in Neustadt, Jürgen Winkler, teilt diese Einschätzung – obwohl auch die Polizei in Neustadt in den vergangenen Wochen weniger Einsätze in diesem Bereich verzeichnet hat.

Dass in der Corona-Krise tatsächlich weniger Taten begangen werden könnten, halten Fachleute für einen Trugschluss. „Gewalttätige Menschen hören in Zeiten der Unsicherheit nicht auf, gewalttätig zu sein“, sagt Vogt. Hauptkommissar Winkler geht auch für Neustadt von einer „erheblichen Dunkelziffer“ aus. Er ermutigt deshalb alle Bürger, Augen und Ohren nicht zu verschließen. „Wer im Nachbarhaus auffällige Schreie hört, die über den üblichen Streit klar hinausgehen, sollte ruhig die Polizei anrufen“, sagt Winkler.

Hier finden Betroffene Hilfe Die Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Region Hannover in Neustadt ist unter Telefon (0511) 61626300 zu erreichen. Auf der Internetseite www.kein-kind-alleine-lassen.de sind weitere Hilfsangebote aufgeführt, unter anderem die bundesweite Hotline (0800) 22 55 530. Ebenfalls bundesweit gilt die Nummer (08000) 116016 für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Die Neustädter Frauenberatung ist unter Telefon (05032) 7898 zu erreichen. Für von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder steht in der Region Hannover seit Januar das Frauenhaus24 rund um die Uhr bereit. Die Telefonnummer lautet (0800) 7708077. Möglich ist, in Zusammenarbeit von Polizei und Gericht, auch die sogenannte Wegweisung eines übergriffigen Partners. Dafür halte die Stadt Neustadt eigens Wohnungen bereit, berichtet die Polizei. Beratung gibt es auch für potenzielle Täter. Auf der Internetseite www.bevor-was-passiert.de finden Menschen Rat, die pädophile Neigungen in sich spüren. Für sie ist auch eine kostenfreie Hotline unter (0800) 7022240 geschaltet.

Zahl der Polizeieinsätze steigt wieder

Inzwischen nähere sich die Zahl der Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt bereits wieder den Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit an, berichtet Winkler. Die Fachleute vor Ort halten es für möglich, dass die Hilferufe erst mit zeitlicher Verzögerung einsetzen. Klaus Borck, der Leiter der Jugendhilfestation Neustadt und Wunstorf, hat diese Beobachtung im Bereich der Jugendhilfe gemacht.

„14 Tage nach Beginn des Lockdowns verzeichneten wir die ersten Inobhutnahmen. Da haben es die Jugendlichen nicht mehr ausgehalten“, sagt Borck. Er befürchtet, dass besonders „erziehungsschwache Familien“ unter den Folgen der Pandemie leiden, die ohnehin auf Unterstützung angewiesen sind. „An der Stelle bemerken wir einen deutlichen Bedarf“, so Borck.

Von Mario Moers