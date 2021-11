Hagen

An vielen Orten im Neustädter Land haben Menschen am Sonntag ansässig des Volkstrauertags den Opfern von Krieg und Gewalt gedacht. Am Rande der Kranzniederlegung in Hagen kam es dabei zu einer besonderen Begegnung. Zum Festakt hatten die Konfirmandinnen Isa-Marleen Kirchhoff und Tialda-Sophie Drechsler die Schicksale von vier Hagenern vorgelesen, die während des Russlandfeldzugs der Wehrmacht ihr Leben verloren. Darunter auch die Geschichte des Pastors Hans von Jan, der in Kriegsgefangenschaft starb. Die beiden jungen Vortragenden wussten nicht, dass sich am Sonntag auch zwei Nachfahren des Pastors unter den Besuchern befanden. Tochter Elisabeth und Sohn Wolfgang von Jan (er ist heute 83) waren gekommen, um dem Vater die Ehre zu erweisen. „Wow, sie sind das? Ich kenne ihren Namen ja aus dem Text. Das hätte ich nicht gedacht“, staunte Tialda-Sophie Drechsler sichtbar beeindruckt von dem unerwarteten Treffen am Mahnmal. Für die Mädchen war es offenbar eine Begegnung mit einer anderen, weit entfernten Zeit. Die Älteren erzählten den Mädchen von ihrer Familie und wie es damals gewesen ist. „Wer weiß wie alt sie einmal werden, ich hoffe in Frieden“, lächelt Wolfgang von Jan.

Gedenken im Zentrum

Die kleine zufällige Begegnung unterstreicht die Bedeutung des Volkstrauertags, die auch die ausrichtenden Gemeinden und Vereine am Sonntag immer wieder betonten. „Der Volkstrauertag mahnt uns, unsere politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Konflikte auf friedliche Weise zu lösen. Dafür ist er ein wichtiger Bestandteil unserer Erinnerungskultur“, sagte Frank Hahn, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft. Tatsächlich gelingt es den Hagenern in besonderer Form, die 1925 begonnene Tradition nicht nur am Leben, sondern lebendig zu halten. Vor einigen Jahren versetzte man das Mahnmal vom Friedhof in die Ortsmitte. Das dort während der Gedenkfeier gleich nebenan das Stimmgewirr vom Fußballplatz zu hören ist, ist kein Problem, sondern gerade richtig. „Es ist ein Segen, dass unser Mahnmal im Zentrum steht, wenn man die Erinnerung wach halten will, muss es im Ort sein“, sagt Volker Hahn, der mit dem Posaunenchor Hagen-Eilvese die Kranzniederlegung musikalisch begleitet.

Umgestürzte Stele wieder aufgerichtet Rechtzeitig zum Volkstrauertag hat die Reservistenkameradschaft Neustadt eine Hinweisstele zu den Kriegsgräbern auf dem Friedhof Lindenstraße restauriert. Der steinerne Wegweiser konnte durch Spenden von Neustädter Firmen, Privatleuten und des Ortsrats wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt werden. Der Vorsitzende der Kameradschaft Dirk Claus Uwe Kemmerich bedankt sich bei allen Spendern.

Seit einigen Jahren wird auch in Neustadt diskutiert, ob Denkmäler für die Weltkriegstoten noch zeitgemäß sind. In Hagen wird an dem Tag längst nicht mehr nur den verstorbenen deutschen Soldaten gedacht. Auch die Opfer von Verfolgung und Ausgrenzung werden genannt, genauso wie Terror-Opfer oder die Gefallenen der Bundeswehr-Einsätze.

Von Mario Moers