Neustadt

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ im Neustädter Rosenkrug der Altrewa Bürgerstiftung berichtet Heinz Samuel von Familiennachforschungen, die er seit 1988 betreibt. Seine Vorfahren wurden von den Nationalsozialisten vertrieben, verfolgt und schikaniert, fast alle ermordet. 30 Besucher, so viele, wie die Corona-Regeln erlauben, wollten seine Geschichte erfahren. Samuel las aus seinen Manuskripten mit ruhiger, warmer Stimme. Auf Fotos möchte er aber lieber nicht erkennbar sein.

Heinz Samuel lebt in Hagen. Er schildert in einer Lesung im Rosenkrug subjektive Erinnerungen und Forschungsergebnisse zu seinen deportierten und ermordeten Vorfahren. Quelle: Patricia Chadde

Vorfahren sind auf dem jüdischen Friedhof beerdigt

„Gedachten wir den Vorfahren meines Vaters, fuhren wir durch Neustadt bis nach Bordenau“, las Heinz Samuel. Als Grundschüler bemerkte er, dass seine Eltern nicht den Hagener Friedhof nutzten, sondern zum Judenfriedhof am Ende des Weenser Damms fuhren. „Dort legte mein Vater seinen Kranz nieder und wirkte sehr bedrückt“, so Samuels Erinnerungen. Er versuchte, mehr aus dem Leben seiner Eltern zu erfahren.

Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte liefert die historische Einordnung. Quelle: Patricia Chadde

Hubert Brieden vom Arbeitskreis Regionalgeschichte steuerte bei der Lesung Fakten bei. Zum Beispiel, dass die Gemeindeverwaltung unter Führung der Nationalsozialisten jüdische Mitbürger zu Nummern erklärte. Heinz Samuel berichtet von seinem Onkel gleichen Namens: Dieser bekam die Nummer 849. Der junge Mann, am 23. März 1908 in Neustadt-Hagen geboren, erreichte das rettende Ausland trotz vieler Versuche nicht. Statt dessen wurde er 33-jährig am 15. Dezember 1941 mit seinen Eltern Johanna und Arnold in einem versiegelten Zug vom hannoverschen Bahnhof Fischerhof über drei Tage und drei Nächte ins 1600 Kilometer entfernte Riga deportiert. Heinz Samuel wurde dort im Februar oder März 1942 erhängt, seine Eltern Johanna und Arnold Samuel ein Jahr später erschossen oder vergast. Diese Aktion lief unter dem Schlagwort „Dünamünde“.

Hunger, Kälte, Todesangst

„30 Kilo wog mein Vater Paul, als er am 29. April 1945 aus dem Konzentrationslager Dachau befreit wurde. Da er keine tätowierte KZ-Nummer hatte, wurde er als Opfer zweiter Klasse gesehen“, so Heinz Samuels Wahrnehmung. Seine Mutter Frieda war ab November 1943 im Ahlemer „Judenhaus“ interniert und überlebte den Krieg mit vier Kindern. „Befreit von US-Soldaten schwarzafrikanischer Herkunft, behielten ähnlich aussehende Menschen im Leben meiner Mutter einen hohen Stellenwert“, liest Heinz Samuel vor.

Nach Kriegsende kehrten Frieda und Paul Samuel mit ihren Kinder nach Hagen zurück. Die Familie lebte in großer Armut. Vor Gericht kämpften sie um die Rückgabe des Samuel-Wohnhauses.1952 bekamen sie es zurück.

Hagen wählte zu 80 Prozent rechtsnational

Von Hubert Brieden erfahren die Zuhörer, dass Hagen vor dem Zweiten Weltkrieg zu 80 Prozent rechtsnational gewählt hatte. Rückblickend wird deutlich: Schon ab 1935 hatten die Angehörigen der Familie Samuel keine Chance, dem vernichtenden System zu entkommen.

„Wenn es im Herbst dunkler und kälter wird, strapaziert mich das sehr“, liest Heinz Samuel vor und zieht die Verbindung zu seinen Vorfahren. Nachvollziehbar schildert er, wie sehr seine Familie durch die Isolation im Dorf Hagen verstört wurde und litt. Die Schilderung der Deportation und das Leben im Rigaer Lager war in unvorstellbarer Weise von Kälte, Hunger und Todesangst geprägt.

Eine Vortragsbesucherin aus Rodewald hat im Poesiealbum ihrer Vorfahrin einen Eintrag von Hilde Samuel gefunden. Sie stellt ihn Heinz Samuel zur Verfügung. Quelle: Patricia Chadde

Zuhörern fehlen die Worte

Nach der Lesung herrschte Schweigen, dann folgten einzelne Wortmeldungen. Keine bezog sich auf Samuel und seine biografischen Nachforschungen. Während sich die Versammlung auflöste, trat eine Rodewalderin an Heinz Samuel heran und zeigte ihm ein Poesiealbum aus dem Jahre 1923. Ein Eintrag stammte von Hilde Samuel – wahrscheinlich eine Großtante, wie Samuel spontan sagte. „Ich bekomme viele Informationen zugetragen“, sagte er noch und bedankte sich.

Zahlreiche Bücher widmen sich vergessenen Kapiteln der Neustädter Geschichte. Man kann sie im Rosenkrug erwerben. Quelle: Patricia Chadde

Detaillierte Informationen zum Leben der Hagener recherchierte Heinz Busse, der über den Nationalsozialismus in seinem Heimatdorf ein lesenswertes Buch verfasste. Noch sind Exemplare von Busses Buch im Neustädter Rosenkrug zu haben. Samuels eigene Aufzeichnungen sind noch unveröffentlicht.

Von Patricia Chadde