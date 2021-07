Hagen

Bei den Kindern in den umliegenden Tagesstätten ist die Baustelle in Hagens Ortsmitte täglich Thema. Wenn es passt, packen die Krippenkinder aus dem „Storchennest“ ihre Sandspielzeuge ein und buddeln etwas in den hoch aufgeschütteten Erdbergen. Dabei haben sie die Bauarbeiter voll im Blick, die dort bereits das erste Stockwerk des künftigen Seniorenwohnhauses aufgemauert haben und in Kürze die Decken gießen wollen.

Buddeln mit den Bauarbeitern: Die Kinder spielen auf dem Abraumhügel, im Hintergrund ist die neue Kita zu sehen. Quelle: Kathrin Götze

Pfarrhaus wird zur Kita umgebaut

Direkt nebenan steht schon ihr eigenes neues Domizil bereit: Das alte Pfarrhaus, das zur neuen Kita „Mühlenzwerge“ umgebaut wird, ist bald fertig. Dort werden voraussichtlich ab Ende der Sommerferien (23. August) 20 Kinder in altersgemischten Gruppen betreut – unter ihnen auch einige aus dem „Storchennest“. „Wir sind ausgebucht“, sagt Uwe Scheibe von der Dorfgemeinschaft Hagen, der das Mammut-Bauvorhaben in Hagens Zentrum betreut.

Das Seniorenwohnhaus wird neu gebaut – das erste Stockwerk ist schon fast fertig. Quelle: Kathrin Götze

Ein wahres Generationenprojekt. Zusätzlich zum Seniorenwohnen und zur Kita baut der Verein aktuell auch noch das benachbarte Gemeindehaus aus – dort soll neben den Pfarr- und Gemeindebüros auch eine Mensa für den Hort entstehen, der bald aus der nahen Grundschule in die ebenfalls benachbarte städtische Kita ziehen wird. „Die Schule zu sanieren ist dann unser nächstes Projekt“, verrät Scheibe. Inzwischen, nach mehr als zehn Jahren Dorferneuerungsprogramm im Mühlenfelder Land, ist die Dorfgemeinschaft es gewohnt, mit größeren Summen zu hantieren.

Das Gemeindehaus wird um ein Treppenhaus und eine Küche erweitert, der Gemeindesaal wird zur Mensa. Quelle: Kathrin Götze

Dorfgemeinschaft wächst mit ihren Aufgaben

„Unser erstes Projekt war die Umsetzung des Weltkriegsdenkmals vom Waldfriedhof hierher“, sagt Scheibe und weist auf die Figur des gestürzten jungen Soldaten, die inzwischen von mehreren Namenstafeln umgeben ist – 2013 wurde das Denkmal am neuen Platz vor der Kirche eingeweiht. „Damals ging es um rund 26.000 Euro, und wir hatten richtig Manschetten“, erinnert er sich. Das aktuelle Projekt umfasst 2 Millionen Euro – die Hälfte davon fließt als Fördergeld. Scheibe zuckt nur mit den Schultern. „Man wächst mit seinen Aufgaben.“

Von Kathrin Götze