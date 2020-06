Mardorf

Ein Einwohnerschub steht Mardorf bevor: Am Freitag hat die neue Seniorenresidenz des Hahne Holding am Nordufer des Steinhuder Meeres Eröffnung gefeiert. Die ersten fünf Bewohner sind bereits eingezogen, wie Einrichtungsleiter Nikolaus Thorndike berichtet. „Jeden Tag einer –mehr schaffen wir bei dem Verwaltungsaufwand auch nicht.“ Neben den üblichen Aufnahmeformalitäten müssen die Bewohner beim Einzug aktuell auch für zwei Wochen in Quarantäne, um eine Infektion mit dem Coronavirus auszuschließen. An der Eröffnungsfeier konnten sie deshalb nicht teilnehmen.

Kleine Feier mit Beteiligten und Nachbarn

Hahne-Marketingleiter Peter Fächner begrüßt die Gäste bei der Eröffnung der Hahne-Residenz am Nordufer. Quelle: Kathrin Götze

„So ein schönes Haus hätte auch eine größere Feier verdient“, sagt Peter Fächner, Marketingleiter der Hahne Holding. Um die Infektionsgefahr einzudämmen, kamen nur rund 20 Gäste, Beteiligte, Nachbarn, Berichterstatter. Und Ortsbürgermeister Hubert Paschke, der den künftigen Bewohnern zur neuen Adresse am Warteweg gratulierte: „Das ist hier einer unserer Hotspots, der Platz mit der schönsten Aussicht aufs Meer“, sagte er. Den können künftig bis zu 120 Bewohner genießen: außer den 80 Pflegebetten bietet die Residenz auch 25 seniorengerechte Appartments an, deren Bewohner den Service im Haus nutzen können, aber nicht müssen. Eine Tagespflege im Erdgeschoss komplettiert das Angebot – sie kann allerdings noch nicht eröffnen, des Infektionsschutzes wegen.

Unternehmen setzt Pläne ohne Eile um

Blick ins Foyer der neuen Hahne-Seniorenresidenz am Nordufer Quelle: Kathrin Götze

Langfristig hofft Ortsbürgermeister Paschke darauf, dass das „Café La Mer“, in dem sich die Nutzer treffen, auch für das Publikum geöffnet wird. „Das würde passen, wir haben nur noch wenige Cafés“, sagt Paschke. Die ersten Ideen zum neuen Haus stammten noch von seiner Mutter, berichtet Carl Hahne von der Geschäftsführung des Garbsener Familienunternehmens, das zu einer Holding herangewachsen ist. Mit der Umsetzung der rund 13 Millionen Euro schweren Investition am Nordufer hat sich das Unternehmen Zeit gelassen, die entsprechenden politischen Beschlüsse liegen rund zehn Jahre zurück.

Neues Projekt noch nicht entschieden

Ähnlich gespannt dürfte das nächste Projekt der Hahnes in Mardorf erwartet werden: Bei einer Zwangsversteigerung im August 2018 hat Peter Hahne für seine Entwicklungsgesellschaft Topas ein rund 10.000 Quadratmeter großes Grundstück am Köhlerweg/Poggenecke gekauft, auf dem einst der Immobilienkaufmann Ulrich Herrmann ein Ferienzentrum mit Hotel, Wellness, Gastronomie und Einzelhandel plante. Welche neuen Ideen die Hahnes dort umsetzen wollen, sei noch nicht entschieden, sagte Carl Hahne am Rand der Eröffnungsfeier, man werde sie zu gegebener Zeit den politischen Gremien vorstellen. Ein Hotel sei jedenfalls nicht ausgeschlossen.

Von Kathrin Götze