Neustadt

Die ärztliche Versorgung zu gewährleisten wird in ländlichen Räumen schwieriger. Dr. Florian Faust, Arzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, will seine vertragsärztliche Tätigkeit zu Ende März 2020 aufgeben und seine Einzelpraxis im Ärztehaus am Klinikum schließen. „Ein Schritt, den ich mir nicht leicht gemacht habe“, sagt der Mediziner.

Für ihn ist es das Ergebnis langjähriger Frustration wegen zunehmender Einschränkung seiner freiberuflichen ärztlichen Tätigkeit durch Politik, Krankenkassen und die Kassenärztlichen Vereinigungen (KBV/KVN). „Für eine gute Patientenversorgung braucht man Zeit und die entsprechenden diagnostischen Möglichkeiten. Die derzeitigen und zukünftigen vertragsärztlichen Bedingungen, unter denen ich meine ärztliche Tätigkeit ausüben soll, kann und werde ich nicht akzeptieren“, sagt Faust.

Kein Platz für einen weiteren Arzt

Seine Zahlen sind beeindruckend: 110.000 Behandlungen, 2000 ambulante Operationen und 4000 schlafmedizinische Untersuchungen hat seine Praxis in den vergangenen zehn Jahren geleistet. Grund genug für den Facharzt, bereits in der Vergangenheit nach Unterstützung zu suchen. Doch Versuche, gemeinsam mit dem Klinikum Neustadt einen weiteren HNO-Sitz zu etablieren, seien zweimal am KVN-Zulassungsausschuss gescheitert, sagt Faust.

Zwei Praxen in der Kernstadt

Seit einem Jahr betreibt der Facharzt nun zwei Praxen, eine davon für Privatpatienten. Im kassenärztlichen Bereich betreue er an drei Tagen pro Woche je Sprechstunde etwa 80 Patienten. Pro Quartal sind es etwa 1900 bis 2000. „Damit liege ich allein hier über dem niedersächsischen Durchschnitt“, sagt der HNO-Arzt. Der liege bei etwa 1400 Patienten pro Quartal. Die Privatpatienten betreut er an den übrigen Wochentagen. Eine Aufteilung, die bei der KVN auf Unmut stieß. „Man hat mich Anfang des Jahres nach Hannover einbestellt und aufgefordert, diese Situation zu ändern“, berichtet Faust.

Sollte er dies nicht tun, käme es zwangsläufig zu einem Disziplinarverfahren gegen ihn, habe ihm die Geschäftsführung mitgeteilt. „An dieser Stelle sah ich mich auch unternehmerisch vor eine Wahl gestellt, die ich nicht gewollt habe. Das hat letztlich zu der Entscheidung geführt, meine Praxis an der Lindenstraße im März zu schließen und die vertragsärztliche Arbeit zu beenden.“

Bedauern und Frustration bei den Patienten

Seine Patienten bedauern diesen Schritt, verstehen aber die Beweggründe für die Schließung. „Zumindest in den persönlichen Gesprächen, die ich führe, ist das der Tenor“, sagt Faust. Anfeindungen habe es allerdings im Internet über die sozialen Medien gegeben. „Das ging bis zu persönlichen Diffamierungen gegenüber meiner Familie. So etwas will ich auch zukünftig nicht tolerieren.“

KVN sieht keinen Handlungsbedarf

Sollte sich für die Praxis am Klinikum kein Nachfolger finden, gibt es die nächsten Fachärzte in dieser Disziplin in Wunstorf, Garbsen, im Heidekreis oder dem Landkreis Nienburg. Ein Zustand, der nach der bestehenden gesetzlichen Lage nicht geändert werden müsste. „Für die Region Hannover haben wir im Bereich Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde derzeit einen Versorgungsgrad von mehr als 110 Prozent erreicht“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der KVN. Das bedeutet, dass in der gesamten Region Hannover zurzeit keine weiteren HNO-Ärzte zugelassen werden dürfen. Der Wert ergebe sich aus einer gesetzlichen Vorlage für die sogenannte Bedarfsplanung, sagt Haffke. Die Zahlen beschließt ein gemeinsamer Bundesausschuss in einer Richtlinie für die jeweiligen Berufsgruppen.

Gesetzesänderung könnte Lage verbessern

„In der Region Hannover gehen wir zurzeit von 619.546 möglichen Patienten aus. Ein HNO-Arzt soll dabei 34.066 Personen abdecken. 20 Kollegen gibt es derzeit, der Rest ist simpler Dreisatz“, erklärt der Sprecher. Selbst wenn die Praxis in Neustadt geschlossen bliebe, läge der Versorgungsgrad noch über 100 Prozent.

Für die Patienten ist das ein schwacher Trost, Fahrwege und Wartezeiten werden davon nicht kürzer. Eine aktuelle Gesetzesänderung könnte Entspannung in die Gesamtsituation bringen: Die Bedarfszahlen für den Versorgungsgrad werden neu berechnet. „Wir gehen im Ergebnis von etwa 350 bis 400 neuen Plätzen in der Region für alle Disziplinen aus“, sagt Haffke. Dafür müsse es dann aber auch Bewerber geben.

HNO-Praxis in Neustadt ist ausgeschrieben

Die Praxis in Neustadt ist seit Mitte Oktober im „Niedersächsischen Ärzteblatt“ ausgeschrieben. Die Frist für eine Bewerbung läuft nun bis Ende November, als Übergabetermin ist der 1. April 2020 genannt. Laut KVN gibt es noch keine Bewerber. Praxisinhaber Faust ist in dieser Sache nicht untätig: „Ich bemühe mich im Sinne meiner Patienten intensiv um einen Nachfolger.“

Lage bei Hausärzten hat sich entspannt Nach einer Krise im Bereich der Allgemeinmediziner und Hausärzte vor wenigen Jahren hat sich die Situation an dieser Stelle in Neustadt wieder entspannt. „Nach 2016 haben sich einige neue Kollegen im Stadtgebiet angesiedelt“, sagt Hendrik Rötterink. Er selbst ist einer davon, betreibt seit März 2017 eine Praxis in der Kernstadt. Weitere Ärzte haben Praxen in den Ortsteilen eröffnet oder übernommen. Das habe die Lage entspannt, von einem Notstand könne seiner Meinung nach nicht mehr gesprochen werden, sagt Rötterink, der sich mit den Kollegen im Gesundheitsnetz Leinetal austauscht, auch um die Versorgung zu erhalten. Ein optimaler Zustand sei es aber auch noch nicht. „Die Patienten hätten oft gern einen kurzfristigeren Termin. Der lässt sich aber aufgrund der vorhandenen Kapazitäten häufig nicht realisieren“, sagt der Facharzt für Allgemeinmedizin.

Von Mirko Bartels