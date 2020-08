Neustadt

Sie haben in der Gesellenprüfung besonders gute Ergebnisse erzielt. Dafür hat die Kreishandwerkerschaft Neustadt-Burgdorf am Mittwochabend vier junge Absolventen aus dem Neustädter Land geehrt. Mit der Würdigung auf dem Marktplatz in Neustadt wolle man auch dem gesamten Jahrgang Anerkennung aussprechen, der wegen der Corona-Pandemie nun auf die sonst übliche feierliche Freisprechung verzichten muss, sagte Kreishandwerksmeister Thomas Hinze (Foto, rechts).

Michelle Weidehaus (22, links) hat nach der Ausbildung im Malerhandwerk bei Firma Temps sehr gute Noten erzielt, Malte Seebode (21, zweiter von rechts) als Zimmerer bei Wolfsbau und Alexander Schopp (23, zweiter von links) als Tischler bei Sieg. Mit Note 1,1 schloss Jokim Nicolai Diem (25, Mitte) nach der Zimmerer-Lehre bei Hemme ab – als Bester des Jahrgangs.

Anzeige

Zur Galerie Stellvertretend für den Ausbildungsjahrgang, dem wegen der Corona-Pandemie die Freisprechungsfeier entgeht, hat die Kreishandwerkerschaft Neustadt-Burgdorf jetzt in Neustadt zumindest die Jahrgangsbesten geehrt.

Lob vom Kreishandwerksmeister

So viele besonders gute Abschlüsse, das sei schon stark, sagte Hinze. Er betonte, dass das Handwerk sich einmal mehr als großteils krisenfest erwiesen habe und auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Ausbildungsverträge abgeschlossen habe. „Schwierigkeiten gibt es allerdings im Bereich Körperpflege, etwa bei den Frisören“, sagt Hinze.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Neustadt: So lief die Abschlussfeier unter Corona-Bedingungen an der Leineschule

Was die Ausgezeichneten eint: Sie fühlen sich wohl im Beruf und im Team, haben in ihren Betrieben Vertrauen und Unterstützung bekommen – und sie haben die Arbeit zur Vorbereitung auf die Prüfungen nicht gescheut. Sie alle wollen zunächst im Betrieb weiterarbeiten und Erfahrungen sammeln, planen aber auch weitere Karriereschritte wie Meisterausbildung oder Studium, wie sie sagen.

Von Kathrin Götze