Esperke

Was ist Neustadts Ratsmitgliedern wichtig für ihre Stadt? Wir haben sie gebeten, uns eine ihrer Herzensangelegenheiten vorzustellen. Heute berichten wir über Hans-Peter Matthies, der auch kleinen Kindern Spielmöglichkeiten auf öffentlichen Plätzen verschaffen will.

Wenn Matthies Besuch von seinem Enkel hat, kann er mit ihm nicht auf den Spielplatz gehen. „Nur Spielgeräte für Kinder ab sechs Jahren“, berichtet der Esperker. Sein Enkel zählt aber gerade mal zweieinhalb Jahre. „Wir brauchen auch Spielgeräte für die Kleinen“, sagt Matthies. Zunächst hat er das für Esperke und für Vesbeck im Blick. Weiterhin aber für die ganze Stadt.

Spielgeräte für Kinder von zwei Jahren an

„In Neustadt werden Spielgeräte erst für Kinder ab dem Grundschulalter angeschafft“, erzählt er. Unverständlich sei das für ihn und für viele andere. „Im Wahlkampf haben mich Eltern darauf angesprochen. Das Versprechen, das ich denen gegeben habe, will ich jetzt einlösen“, fügt Matthies hinzu. Der Ratsherr setzt sich dafür ein, dass Stufen und Leitern auf Spielplätzen für Kinder von zwei Jahren an geeignet sind. Geht es nach Matthies, dürfte es auch mehr Sandkisten geben. Auch das, meint er, könne nur zur Attraktivität der Spielplätze für Kinder und Eltern beitragen.

Zur Person: Im Helstorfer Ortsrat mischt Hans-Peter Matthies bereits in der zweiten Wahlperiode mit, in den Stadtrat ist der 61-jährige SPD-Mann zu Jahresbeginn nachgerückt. Der Ratsherr beantwortet Fragen, Anregungen und Einwürfe per E-Mail unter h-p.matthies@t-online.de .

Von Beate Ney-Janßen