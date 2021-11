Büren/Bevensen

Die Wahl war Formsache, in wenigen Minuten erledigt: Die CDU-Kommunalpolitiker Hartmut Evers (Büren) und Henno Hasselbring (Laderholz-Brunnenborstel) bleiben Ortsbürgermeister beziehungsweise Stellvertreter für die Dörfer in Neustadts Nordwesten. Einstimmig wurden sie gewählt. Im Ortsrat stellt die CDU fünf Bürgervertreter, die SPD mit Helmut Öhlerking lediglich einen. Zwei seiner bisherigen SPD-Fraktionskollegen wurden aus dem Gremium verabschiedet: Denise Johne nach 15 Jahren, ihr Vater Christian Johne nach 17 Jahren im politischen Ehrenamt.

Dorferneuerung bietet Chancen

Bleibt im Gremium ansonsten alles beim Alten? Nein: Denn die Ortschaft Bevensen, dazu gehören Büren und Laderholz, steht vor einer besonderen Herausforderung, dem Dorferneuerungsprogramm. Das Land stellt für einen mehrjährigen Zeitraum ab 2023 Fördergeld für Investitionen in Aussicht – private wie öffentliche. „Wir werden die nächsten Monate nutzen, um Vorschläge zu sammeln“, sagte Hartmut Evers nach seiner Wiederwahl. Seit zehn Jahren ist er jetzt Chef im Ring. Er sieht im Dorferneuerungsprogramm eine unwiederbringliche Chance für nachhaltige Verbesserungen in den Dörfern.

Die Nachbarn aus dem Mühlenfelder Land (Hagen, Nöpke, Borstel, Dudensen) profitieren bereits seit vielen Jahren von Zuschüssen aus Hannover. Die Ortschaften Bevensen und Mariensee (mit Wulfelade, Empede und Himmelreich) sollen jetzt folgen. Sie haben sich als Dorfverbund beworben und wurden in das Programm aufgenommen. Zu tun gebe es einiges, darüber waren sich die gewählten Vertreter der Bürger einig. So schwächeln bisherige Vereinsstrukturen. Was etwa wird aus den Schützenhäusern? Dorfgemeinschaftsvereine sollen möglicherweise gegründet werden, um Aufgaben zu übernehmen.

Ausverkauf von Flächen auf dem Land

Ein weiteres Problem, das aus Sicht der Kommunalpolitiker drängt: Speziell in Laderholz stehen Flächen in der Gemarkung zum Verkauf. Externe Investoren stehen offensichtlich schon in den Startlöchern. Doch was werden sie mit den Flächen unternehmen? Der Ortsrat hätte sie lieber in kommunaler Hand. Hasselbring regte daher an, dass die Stadt sie kaufen solle. „Möglicherweise wäre es aber realistischer, der Realverband würde sich darum bemühen“, sagte Evers auf Anfrage.

