Warmeloh

Im Warmeloher Naturschutzgebiet neigt sich die Blüteperiode der Besenheide ebenso dem Ende entgegen wie die zart violette Heideblüte in der Helstorfer Reiterheide. Vor dem Herbstanfang nutzten deshalb überdurchschnittlich viele Ausflügler die Gelegenheit, noch einmal in Neustadts Norden durch blühende Heidelandschaften zu spazieren.

Zur Galerie Schon seit 1931 ist das Blanke Flat zwischen Warmeloh und Vesbeck Naturschutzgebiet. Während der Besenheideblüte kommen besonders viele Besucher.

Eine achtköpfige Gruppe aus Buchholz (Aller) zeigte sich am Wochenende besonders ambitioniert. Nach 14,7 Kilometern auf dem Zweirad legten sie im Warmelohr Naturschutzgebiet einen ersten Zwischenstopp an der hölzernen Sitzgelegenheit mit Blick auf den Moorsee ein. Nächstes Etappenziel der munteren Truppe war der Haasenhof in Mandelsloh, der Sonntag einen Bayrischen Abend veranstaltete. Ein Rodewalder Paar staunte über die Naturschönheit in ihrer Nachbarschaft. „Ich wusste gar nicht, dass wenige Kilometer von uns entfernt dieses außergewöhnliche Naturschutzgebiet existiert“, sagte der Spaziergänger.

Wenn die Sonne tief steht, wirkt die blühende Besenheide im Blanken Flat besonders attraktiv. Quelle: Patricia Chadde

Einige parken im Schutzgebiet

Die Regeln in dem 47 Hektar großen Gebiet, in dem Flora und Fauna seit 1931 unter besonderem Schutz stehen, waren leider nicht jedem Ausflügler bekannt. Trotz der Verbotsschilder parkten zahlreiche Pkw auf landwirtschaftlichen Wegen, einige fuhren sogar direkt ins streng geschützte Naturschutzgebiet hinein. Sieben Ordnungswidrigkeiten wurden am Wochenende zur Anzeige gebracht. Mancher Gruppe reichten auch die ausgewiesenen Sandwege nicht. Sie stiefelte mitten durch die sensiblen Heidepflanzen, um sich zum Picknick am Uferrand des Heideweihers niederzulassen.

Touristisch unerschlossene, wilde Schönheit

Das Blanke Flat entwickelte sich infolge der letzten Eiszeit, ähnlich wie das Steinhuder Meer. Anders als das touristisch erschlossene Meer ist das Blanke Flat weitgehend unberührt. Das soll auch so bleiben. Mehr Komfort durch ausgewiesene Parkplätze oder eine umfangreichere Beschilderung ist nicht angedacht. So werden Besucher auch künftig Orientierungssinn und Kondition beim Besuch des Blanken Flates beweisen müssen.

Eine weitere Möglichkeit nutzte eine Rehburg-Loccumer Ausflugsgruppe: Die Wanderer baten den Warmeloher Jagdpächter Helge Stummeyer um eine Führung durch das Naturschutzgebiet und entdeckten neben Flora und Fauna auch faszinierende Spuren des Dreißigjährigen Krieges – zum Beispiel das Versteck der Bewohner in einer Senke, abseits des Dorfkerns. Hier brachten sich die Warmeloher seinerzeit vor durchziehenden Soldaten in Sicherheit, die während ihres Marsches Richtung Hannover hier durchzogen.

Von Patricia Chadde