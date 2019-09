Neustadt

Zahlreiche Moscheen öffnen am Donnerstag, 3. Oktober, ihre Türen für Besucher. Auch das Neustädter Gebetshaus, Wunstorfer Straße 32, heißt von 14 bis 16.30 Uhr Interessierte willkommen, die mit den Muslimen ins Gespräch kommen wollen. Dieses Jahr hat der Koordinationsrat der Muslime dafür das Motto „Menschen machen Heimat/en“ ausgegeben. In diesen Tagen stellten sich viele Menschen die Frage, was Heimat ist, schreiben die Initiatoren. Es sei zu beobachten, dass Heimat vermehrt mit nationalen Identitäten gleichgesetzt wird.

Asim Demir ist Vorsteher der muslimischen Gemeinde in Neustadt. Quelle: Kathrin Götze

Am Tag der offenen Moschee wollen die Muslime für einen gelassenen Umgang mit Heimat werben. Ein eindimensionales und ausgrenzendes Verständnis sei nicht zeitgemäß, sagt der Gemeindevorsteher Asim Demir. „Menschen können mehr als eine Heimat haben. Heimaten zu haben ist in einer pluralen und globalen Welt normal.“

Lesen Sie auch:

Bald sollen in Neustadt muslimische Bestattungen möglich sein

Muslime und Christen trauern gemeinsam

Muslime laden zum Fastenbrechen ein

Von Kathrin Götze