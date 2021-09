Schneeren

Was lange währt, wird endlich gut: Am Sonntag, 3. Oktober, 11 Uhr, feiert der Heimatverein Schneeren die Sanierung seines Fachwerkspeichers, und alle sind eingeladen.

Eigentlich wollten die Männer vom Heimatverein ihre gelungene Arbeit bereits am 1. Mai bestaunen lassen. Die Pandemie machte ihnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Nun geht sie allerdings auf, und es darf gefeiert werden. Der kleine Speicher in der Ortsmitte, direkt neben dem Heimatmuseum, steht dabei selbstverständlich im Mittelpunkt.

Lesen Sie auch Heimatverein packt bei Fachwerkspeicher an

Viele Hände haben zugepackt, viele Kompetenzen vom Fundraiser über den Architekten bis hin zu gestandenen Handwerkern und solchen, die als Helfer einsprangen, haben sich um das Gebäude verdient gemacht. In so mancher Feierabendstunde schwangen sie Maurerkelle und Pinsel. Das kleine Gebäude neben dem Dorfgemeinschaftshaus diente bis vor einigen Jahren als Buswartehäuschen. Eine feste Einrichtung gibt es darin nicht, es wird bei Festen als zusätzlicher Raum genutzt.

Tischler Helmut Gerholz legt Hand an bei Toren und Fenstern im Fachwerkspeicher. Quelle: Beate Ney-Janßen

Ausstellung über Sanierung inklusive zum Fest

Den Werdegang dieser Renovierung hat das Team dokumentiert und daraus eine kleine Ausstellung gemacht, die am 3. Oktober präsentiert werden soll. Damit kein Besucher darben muss, heizt Frank Kruse den Grill an und serviert ab 12 Uhr Bratwurst und Co. Ab 15 Uhr werden Gespräche über das Projekt und Klönschnack über Gott und die Welt mit Kaffee und Kuchen versüßt.

Von Beate Ney-Janßen