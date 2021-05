Hagen

Heinz Busse schreibt Geschichte. Und Geschichten. Die der zwölf Halbmeierhöfe Hagens hat Busse jetzt in einem Buch zusammengefasst. Darin finden Leser etwa die Erzählung von dem verstärkten Fahrradsattel Heinrich Hahns. Der Halbmeier vom Hof Nummer 1 in Hagen hatte nämlich eine Sonderkonstruktion nötig, angesichts seiner 120 Kilogramm Lebendgewicht.

Dönken vom Hochzeitsfest mit Toilettenmangel

Genau hingehört hat Busse auch, als bei der Silberhochzeit von Wilhelm und Luise Homeyer auf Hof Nummer 2 alte Dönkens aufgerollt wurden, denn vielen Gästen war deren grüne Hochzeit beziehungsweise deren abruptes Ende noch lebhaft in Erinnerung. Weil das Hühnerfrikassee, das als Hochzeitsmahl dienen sollte, in einer Zinkwanne zwischengelagert worden war, bekam die gesamte Gesellschaft Durchfall. Da für das Vielfache dringender Bedürfnisse nicht genügend Toiletten zur Verfügung standen, suchten die Gäste entweder Nachbarhäuser auf oder erleichterten sich direkt im Garten des frischgebackenen Paares.

Die Anekdoten sind das Salz in der Suppe von Busses Buch. Als eingeborener Hagener mit 88 Jahren Lebensalter kann er dabei oft auf das eigene Gedächtnis zurückgreifen. Hilfe von den jetzigen Bewohnern der zwölf Halbmeierhöfe Hagens hat er sich aber dennoch erbeten. Um mehr Informationen und mehr historische Fotos zu bekommen. Das habe in den meisten Fällen gut geklappt, sagt er. So ist ein Buch entstanden, das strukturelle Veränderungen seit dem 20. Jahrhundert aufzeigt, das von den Eigentümern der Höfe erzählt, das das Dorf im Kontext der Weltpolitik zeigt und das eben auch mit Geschichten aufwartet. So wird die Chronik informativ und anschaulich.

Höfe der Kötner und Brinksitzer sollen folgen

Busse, der viele Jahre Vorsitzender der Dorfgemeinschaft war, arbeitet unterdessen bereits an seinem nächsten Buch. Den Halbmeiern will er Kötner und Brinksitzer folgen lassen. Die alten Höfe Hagens habe er dann alle in den Blick genommen, sagt er.

Heinz Busse schreibt in seinem Dorf Hagen Geschichte und Geschichten. Quelle: Beate Ney-Janßen

Das Buch „Halbmeierhöfe in Hagen – Geschichte und Geschichten“ kostet 16,50 Euro und wird von der Dorfgemeinschaft Hagen herausgegeben. Bestellungen nimmt Uwe Scheibe per E-Mail unter uwescheibe@t-online.de oder telefonisch unter (05034) 4759 an. Vorstandsmitglieder der Dorfgemeinschaft wollen die Bestellungen zumindest im Dorf persönlich austragen.

Von Beate Ney-Janßen