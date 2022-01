Hagen

Der Hof Reinecke in Hagen ist bekannt für seine Gänse, die zu Weihnachten bei vielen Neustädtern gebraten werden. Wenig bekannt dürfte dagegen der Kriegsgefangene Robert sein, der während des Zweiten Weltkriegs auf dem Hagener Hof lebte. Der Franzose war hervorragend im Umgang mit Pferden, weshalb er für den Bauern Fritz Heine, dessen Familie vor den Reineckes die Hofstelle bewirtschaftete, schnell eine unverzichtbare Arbeitskraft wurde. Obwohl die Nazis es verboten hatten, hatte der Kriegsgefangene Robert am Tisch der Familie einen festen Platz. Auch nach dem Krieg besuchte der ehemalige Kriegsgefangene gerne die Familie in Hagen: ein Zeichen der Aussöhnung und der Freundschaft in schweren Zeiten. Dass diese kleine Anekdote sich nun in einem neuen Buch über die Geschichte der Hagener Hofstellen wiederfindet, ist etwas Besonderes.

Sperriger Titel, spannender Inhalt

„Hofstellen der Kötner, Brinksitzer und der Kirche in Hagen“ heißt die neue Veröffentlichung des Hagener Ortschronisten Heinz Busse. Darin dokumentiert Busse skizzenartig und angereichert mit vielen Anekdoten und Erinnerungen der Dorfgemeinschaft die Historie der Hofstellen mit den alten Hausnummer 13 bis 29. Das Buch knüpft damit an den ersten Band „Halbmeierhöfe in Hagen – Geschichte und Geschichten“ an, der Mitte 2021, ebenfalls herausgegeben von der Dorfgemeinschaft Hagen, erschienen ist. Was Busses Arbeit auszeichnet, ist sein Umgang mit den marginalisierten Gruppen und Einzelpersonen. Kriegsgefangene, Vertriebene, ortsbekannte Sonderlinge mit psychischen oder anderen Problemen, aber auch bekannte Nazis gehören für Busse genauso zur Dorfgeschichte wie die alteingesessenen Familien.

Ludwig Hahn (Mitte), hier auf einem Hochzeitsfoto von 1926, galt in Hagen als Scharfmacher und überzeugter Nationalsozialist. Quelle: privat

Der Scharfmacher

Zur Historie der Kötnerstelle 15, heute Hagener Straße 15, notiert Busse auch eines der unrühmlichsten Kapitel der jüngeren Dorfgeschichte. Ludwig Hahn, der den Hof in der NS-Zeit führte, galt als fanatischer Nationalsozialist und Scharfmacher. „Mit gezogener Pistole stand er am 7. April 1945, am Tag vor dem Einmarsch der alliierten Truppen, auf der Straße am Hagener Berg und versuchte Soldaten zum Kampf gegen den Feind in Richtung Neustadt zu zwingen. Ebenso unrühmlich war später seine Festnahme in betrunkenem Zustand durch englische Truppen“, schreibt Busse. Der Hof Hahn beherbergte 1944 auch die Familie des SS-Obersturmbannführers Karl Sattler, einem ehemaligen NSDAP-Reichtagsmitglied (1933 bis 1936). Dessen Frau Beatrice machte in der Nachkriegszeit unter dem Künstlernamen „Beatrice Coran“ eine beachtliche Karriere als Schauspielerin auf Hannovers Theaterbühnen.

Der Theaterschauspielerin Beatrice Coran lebte in den Vierzigerjahren vorübergehend mit ihrem damaligen Ex-Mann, dem NSDAP-Politiker Karl Sattler, in Hagen. Hier ein Foto aus den Sechzigerjahren. Quelle: Kurt Julius (Archiv)

Akribische Dokumentation

Es sind solche Randnotizen der Dorfgeschichte, die ohne die Arbeit des nunmehr 88-jährigen Heinz Busse im Strom der Zeit einfach verloren gingen. Durch seine Dokumentation der häufig mündlichen Überlieferungen und (auch eigener) Erinnerungsfetzen bleiben sie erhalten. „Durch seine akribische und an den Fakten orientierte Arbeit haben seine Veröffentlichungen in unserem Dorf eine hohe Akzeptanz“, würdigt Frank Hahn, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Hagen, das neue Buch.

Zweite Auflage in Vorbereitung

Nicht unerwähnt bleiben sollte aber auch, dass die Lektüre nicht immer leicht fällt. Busses Spagat, einerseits skizzenhaft die genealogische Entwicklung der Besitzverhältnisse zu dokumentieren und gleichzeitig kleine Geschichten zu erzählen, stört den Lesefluss. Auch dürfte es für gerade für Zugezogene oder nicht ortskundige an einigen Stellen schwierig sein, die vielen Familiennamen und Höfe einzuordnen. Insbesondere fehlt eine Übersichtskarte, die alle beschriebenen Hofstellen in ihrer Dorflage deutlich macht. Da passt es sich, dass die erste Auflage bereits vergriffen ist. Vielleicht kann ein Nachdruck solche Feinheiten berücksichtigen. In jedem Fall ist Busses Buch ein weiterer wichtiger Beitrag zur Hagener Ortsgeschichte, in dem es Spaß macht zu Schmökern.

Der 100-seitige A4-Band (Hardcover) kostet 22,50 Euro. Interessenten können ein Exemplar bestellen bei Uwe Scheibe, Am Wachholder 8 oder telefonisch unter (05034) 4759.

Von Mario Moers