Beginnt die Diskussion um die Schullandschaft in Neustadts Norden von Neuem? Zumindest versuchen zwei Politiker der Neustädter CDU, in letzter Minute mittels einer Petition an den Landtag, die Pläne für eine gemeinsame Grundschule in Mandelsloh oder Helstorf zu stoppen. Seit 2012 ist die Schule Helstorf nur noch Außenstelle der Schule in Mandelsloh. Für die Zukunft dringt das Landesamt für Schule und Bildung auf Unterbringung an einem Standort.

Amtierender Rat will Schulstandort bestimmen

Bisher gilt, dass der noch amtierende Rat in einer seiner letzten Sitzungen eine Entscheidung über den künftigen Schulstandort zu fällen hat. Diese seit vielen Jahren schwelende Entscheidung soll nicht der neuen Bürgervertretung aufgebürdet werden. Die wird zwar im September gewählt, nimmt ihre Arbeit aber erst im November auf.

Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft ist hartnäckig und hat einen weiteren Anlauf unternommen, um die Uhr zurückzudrehen. „Wir fordern, die Trennung der Grundschule Mandelsloh/Helstorf in zwei eigenständige Schulen, damit beide Dörfer ihre Grundschulen erhalten können!“ Mit diesem Satz endet eine vierseitige „Petition zum Ablehnungsbescheid der Regionalen Landesschulbehörde zur Grundschule Helstorf“. Das Regionale Landesamt für Schule und Bildung Hannover (RLSB) hatte eine Neugründung der Helstorfer Schule vor rund drei Monaten abgelehnt. Neue Argumente finden sich in der Petition von Luft und Eltern betroffener Kinder nicht. Die Ortsbürgermeisterin schreibt unter anderem: „Die prognostizierten Schülerzahlen bieten aus unserer Sicht durchaus eine Perspektive für den Schulstandort.“

Lechner leistet erste Unterschrift zugunsten der Petition

Sebastian Lechner unterschreibt als Erster die Petition, mit der Helstorfs Ortsbürgermeisterin Silvia Luft und betroffene Eltern für eine eigenständige Grundschule Helstorf weiterkämpfen wollen. Quelle: Patricia Chadde

Als Erster hat der CDU-Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende im Rat, Sebastian Lechner, die Eingabe unterschrieben. Bei einem Pressetermin am Donnerstag rief er das Beispiel der vor rund einem Jahrzehnt geschlossenen Grundschule Mardorf in Erinnerung. Die sei geschlossen worden, und Mardorfs Grundschüler würden jetzt nach Schneeren fahren. „Aber wegen der steigenden Schülerzahlen hat die Grundschule in Schneeren inzwischen massive Raumnot. Jetzt muss in Schneeren angebaut werden.“ Schülerzahlen ließen sich schwer prognostizieren. Er sei der Meinung, der Standort Helstorf solle bleiben, „bis eine tragfähige Entscheidung über den zukünftigen, gemeinsamen und modernen Schulstandort ausgearbeitet und getroffen ist“.

In Rat und Verwaltung der Stadt wird Lechners Meinung nicht auf ungeteilte Gegenliebe stoßen. UWG-Sprecher Willi Ostermann – gemeinsam mit den Grünen Kooperationspartner der CDU im Rat – sieht die Standortentscheidung als überfällig an. „Wie stehen vor einem Scherbenhaufen, den uns andere Ratsmitglieder schon vor etlichen Jahren hinterlassen haben. Der muss nun endlich weggeräumt werden.“ Das Landesamt habe Fakten geschaffen. Ein neuerlicher Vorstoß, diese Vorgaben zu ändern, diene „weder Lehrern, noch Schülern oder Eltern, sondern allenfalls den Interessen Einzelner im Wahlkampf“.

Stadtsprecherin verweist auf klaren Zeitplan

Stadtsprecherin Nadine Schley äußerte sich ähnlich. Es gebe einen klaren Zeitplan, den Schulausschuss und Rat abgestimmt hätten. Alle Vorarbeiten seien erledigt. „Bürgermeister Dominic Herbst hat sich für diesen Zeitplan ausgesprochen und fordert eine Entscheidung, auch um endlich Planungssicherheit zu erlangen.“ Diese sei auch unverzichtbar, um Lehrkräfte zu gewinnen.

Von Patricia Chadde und Dirk von Werder