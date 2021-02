Neustadt

Am Donnerstag und Freitag hat die Polizei bei Verkehrsteilnehmern in Helstorf und Neustadt mit dem mobilen Blitzer Tempoverstöße dokumentiert. An der Abbenser Straße, auf der Moorstraße und der Nienburger Straße wurden dabei insgesamt 15 Vergehen registriert. Am schnellsten unterwegs war eine 34-jährige Autofahrerin. Sie wurde auf der Moorstraße mit 86 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer erwischt. Dafür muss sie mit einem Bußgeld von 120 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Bei ihren Kontrollen am Freitag notierte die Polizei außerdem vier Verstöße gegen das unbedingte Halteverbot. Ein Autofahrer missachtete außerdem eine rote Ampel an der Einfahrt zur Theodor-Heuss-Straße. Er muss mit einem Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und möglicherweise einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Von mm