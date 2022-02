Helstorf

Weil sie am Sonnabend kurz vor Mitternacht angetrunken mit dem Auto unterwegs war, musste eine 34-jährige Neustädterin ihren Wagen in Helstorf stehen lassen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Neustadt hatte die Frau in ihrem VW Passat gestoppt. Bereits während der Kontrolle gab sie zu, vor der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Beim entsprechenden Test zeigte das Gerät vor Ort laut Polizei einen Wert von 0,9 Promille an; ein weiterer Test auf der Polizeiwache in Garbsen ergab einen Wert von 0,6 Promille.

Die Beamten leiteten gegen die Frau ist ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und untersagten ihr die Weiterfahrt.

Von Mirko Bartels