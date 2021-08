Helstorf

Als Dreijähriger hat Klaus Ridder in Helstorf miterlebt, wie zum Kriegsende die Brücke über die Leine gesprengt wurde. Und auch sonst weiß er manches aus der Geschichte seines Heimatorts zu berichten – auch wenn er schon lange nicht mehr dort lebt. Am 4. August ist der langjährige Motorsportjournalist 80 Jahre alt geworden.

Wer mehr über Ridder wissen will, wird auf seiner Homepage www.klaus-ridder.de fündig. Dort erzählt er von den 66 Jahren, in denen er als Journalist im Motorsport unterwegs gewesen ist, und auch aus seiner Kindheit in Helstorf.

Zum Geburtstag Spenden für die Flutopfer

Mehrere Bücher hat er geschrieben. Er meldet sich aus seiner Heimat Siegburg gelegentlich bei der Leine-Zeitung, wenn er neues Geschichtliches aus dem Neustädter Land zu berichten hat. Zu seinem 80. Geburtstag, sagt er, habe er sich statt Geschenken Spenden gewünscht für die Flutopfer.

Von Beate Ney-Janßen