Neustadt

In Reihe stehen nackte Kleiderpuppen in einem Schaufenster – sie stehen zum Verkauf. Die übrigen Fenster sind mit Packpapier zugeklebt. Im Modehaus Wage an der Marktstraße tut sich was. Inhaber Axel Wage hat das Erdgeschoss für einen neuen Mieter frei geräumt. Nach einer Renovierung wird dort Sebastian Brylla mit seinem Herrenmodegeschäft einziehen – fürs erste ist der Juni anvisiert, doch auch Pandemie und Lockdown müssen die beiden Geschäftsmänner in ihren Planungen berücksichtigen.

Wage hat die Einrichtung der neuen, kombinierten Braut- und Partymodeetage schon weitgehend fertig. Sie ist künftig durch das Herrenmodegeschäft im Erdgeschoss über die repräsentative Treppe erreichbar. „Wir haben schon länger geplant, hier mit Mietern zu arbeiten“, sagt der Geschäftsinhaber. „Das Corona-Jahr hat das jetzt etwas beschleunigt, aber nicht ausgelöst.“

Im Obergeschoss hat Axel Wage jetzt Braut- und Partymode zu einer neuen Ausstellung arrangiert. Quelle: Kathrin Götze

Geschäfte verlassen die Windmühlenstraße

Die beiden Kaufleute pflegen seit Jahren guten Kontakt. Brylla hat sein Geschäft an der Windmühlenstraße im Sommer 2018 von Vorgänger Claus Matheja übernommen. Nach und nach sah er zuletzt die benachbarten Geschäfte leer stehen: Erst zog Maggie Rusyniak mit ihrem Kindermodegeschäft klaMotte an die Marktstraße um, dann verabschiedete sich die Commerzbank aus den Geschäftsräumen gegenüber. „Wir hatten schon länger über den Umzug an die Marktstraße nachgedacht“, sagt Brylla.

Für seinen Blickfang, eine 50 Jahre alte Zündapp, wird Sebastian Brylla auch im neuen Geschäft einen Platz finden. Quelle: Kathrin Götze

Beide Geschäfte hat die Corona-Zeit mit Lockdown und starken Einschränkungen bei den Festivitäten stark getroffen. Sie konnten nur wenige Monate überhaupt öffnen, und auch während dieser Zeit war die Nachfrage schwach. Braut- und Abendkleidung, Business- und festliche Mode – all das lief ja nur minimal im vergangenen Jahr. „Für uns hat das Jahr einfach nicht stattgefunden“, sagt Wage. „Und auch dieses Jahr wissen wir noch nicht recht, wie es in der Richtung weitergeht“, fügt Brylla hinzu, „wir sind aber sehr zuversichtlich.“

Beide Partner erhoffen sich Vorteile

Die Kräfte zu vereinen, soll beiden Partnern Vorteile bringen. Wage sieht über die Vermietung hinaus mögliche Synergieeffekte: Zu seinem Geschäft gehört eine Schneiderei, die erforderliche Änderungen an den Damenkleidern vornimmt – davon könnte das Team um Brylla auch profitieren. Auch wenn Personal ausfalle, könne man sich möglicherweise mal aushelfen, sagt er. Wage betont, dass auch mit verkleinerter Ausstellungsfläche Auswahl, Leistung und Service in bekannter Qualität erhalten bleiben.

In einem Schaufenster bietet Axel Wage aussortierte Ausstellungsstücke per Whatsapp-Flohmarkt an. Quelle: Kathrin Götze

Auch Brylla sieht Nutzen in dem Umzug: Zum Einen rückt er damit in die erste Reihe an die Marktstraße vor und hat dort auch mehr Platz, um seine Mode zu präsentieren, als an der Windmühlenstraße. Überdies könnte die Damenabteilung im Obergeschoss zusätzliche Laufkundschaft bringen: „Wenn zum Beispiel eine Braut zur Anprobe kommt, sieht sie bei uns vielleicht auch gleich ein passendes Stück für ihren Bräutigam.“

Von Kathrin Götze