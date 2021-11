Neustadt

Mit der an immer mehr Stellen gültigen 2-G-Plus-Regel gewinnen die Corona-Testzentren auch in Neustadt wieder an Bedeutung. Aktuell sind drei Zentren in Betrieb, ein viertes soll voraussichtlich am Donnerstag hinzukommen.

Das Testzentrum der Post-Apotheke, Marktstraße 32, öffnet montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 und von 14 bis 18 Uhr, freitags nur von 8.30 bis 13 Uhr und sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Anmeldungen sind möglich auf www.meine-post-apotheke.de.

Das Coviste-Testzentrum, Justus-von-Liebig-Straße 1, öffnet montags bis sonnabends von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Buchungen sind auf www.kostenloser-buergertest.de/neustadt-am-ruebenberge möglich.

Das Lisa-Corona-Testzentrum in Mardorf, Mardorfer Straße 22, öffnet montags, 15 bis 17 Uhr, dienstags und mittwochs, 9 bis 11 und 14 bis 16 Uhr, donnerstags, 9 bis 11 Uhr, freitags, 9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, sonnabends, 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr sowie sonntags, 10 bis 15 Uhr. Termine auf www.lisa-test.de.

Auch das Testzentrum der Dorfwerkstatt in Bordenau, Birkenweg 3a, werde voraussichtlich am Donnerstag, 2. Dezember, wieder öffnen, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley, Öffnungszeiten konnte sie am Dienstag noch nicht nennen.

Wir aktualisieren diese Liste regelmäßig.

Von Kathrin Götze