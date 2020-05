Neustädter Land

Zu Himmelfahrt treibt es Neustadts Kirchengemeinden ins Freie. In Helstorf bitten die Gemeinde und Pastor Jens Rake für Donnerstag, 21. Mai, ab 10 Uhr zum Gottesdienst auf die Reiterheide.

Ebenfalls um 10 Uhr geht es in Hagen los. Dort trifft sich die Gemeinde auf der Wiese neben dem Gemeindehaus – bei schlechtem Wetter weicht sie in die Kirche aus. Auf der Gemeindewiese in Bordenau beginnt um 11 Uhr ein Regionalgottesdienst für die Kirchenkreisregion Mitte.

Zum Regionalgottesdienst Nord lädt die Johanneskirchengemeinde in Otternhagen für 11 Uhr auf den Platz neben der Kirche an der Otternhagener Straße 70 ein. Den Gottesdienst gestaltet Pastorin Ulrike Dörries-Birkholz, die Predigt hält Pastorin Gudrun Gerloff-Kingreen. Musik macht eine kleine Bläsergruppe unter Leitung von Volker Hahn aus Hagen.

In Mardorf beginnt ebenfalls um 11 Uhr ein Gottesdienst unter freiem Himmel zwischen der Christus-Kapelle und dem Gemeindehaus. Es ist der erste Gottesdienst in Mardorf seit der Corona-Pause, die üblichen Bedingungen wie Mindestabstand, Mundschutz, kein gemeinsamer Gesang gelten.

Von Kathrin Götze